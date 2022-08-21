«Торпедо» лидеру не помеха

В шестом туре чемпионата России произошла смена лидера. «Зенит» обыграл «Торпедо» со счетом 2:0 и с 14 очками вышел на первое место, опередив на один пункт «Спартак». Кроме того, красно-белых догнал ЦСКА, который победил «Ахмат» — 4:2. Но они превосходят армейцев по лучшей разнице мячей.

Несмотря на то что «Спартак» устоял на первом месте после поражения от «Динамо», было очевидно, что это ненадолго. И если «Ростову», который ухитрился в матче с «Сочи» не забить два пенальти, в том числе перед финальным свистком при счете 2:2, не удалось в тот же день скинуть красно-белых с трона, то от того же «Зенита» им ждать подарков не приходилось. Тем более что петербуржцы принимали у себя увязшее внизу турнирной таблицы «Торпедо».

Черно-белые, провалив стартовый отрезок чемпионата, как раз перед выездом в Санкт-Петербург кардинально обновили свою руководящую вертикаль. В итоге новым президентом клуба стал Илья Геркус, известный по работе в «Локомотиве», с которым завоевал чемпионский титул и Кубок России, а вот команду после отставки Александра Бородюка доверили Николаю Ковардаеву из «Торпедо-2», никогда прежде не тренировавшему на уровне премьер-лиги. Собственно, у него даже нет соответствующей лицензии Pro, поэтому формально пост главного тренера «Торпедо» занял руководитель клубной программы развития молодежного футбола Николай Савичев.

Другое дело, что, каким бы ни был тренер или президент, на поле выходят футболисты, а текущий состав черно-белых раскритиковали уже все кому не лень. Не имея возможности усилить его, Ковардаев просто произвел перестановки на некоторых позициях. Ну и тактику на матч он выбрал простую — оборона низким блоком с попытками контратаковать за счет шустрых Давида Караева и Хожимата Эркинова. Естественно, игра проходила на торпедовской территории, а зачастую и прямо в штрафной площади гостей. «Зенит» методично искал бреши в плотных рядах соперника, рассчитывая, что команда, пропустившая в предыдущих встречах 12 голов, достаточно быстро развалится.

Но «Торпедо» не разваливалось и завершило первый тайм вничью — 0:0. Да и не было у петербуржцев каких-то страшно голевых моментов. Разве что Матео Кассьерра пару раз оказался в перспективных ситуациях для взятия ворот. Однако колумбиец по-прежнему пока еще адаптируется в новом клубе и испытывает определенные трудности. Даже бразильцы никак не могли ничего выдумать, поэтому одного из них — автора победного гола в матче с ЦСКА Густаво Мантуана — наставник «Зенита» Сергей Семак в перерыве поменял на Зелимхана Бакаева.

Во втором тайме хозяева увеличили давление и практически не выпускали «Торпедо» за центральную линию. Мяч метался по штрафной Егора Бабурина, но он с помощью защитников и верной подруги любого вратаря — штанги — отражал все угрозы. Москвичи демонстрировали завидные выдержку и терпение, неукоснительно соблюдая игровую дисциплину. И вот когда показалось, что до почетной ничьей им рукой подать, вышедший вместо Кассьерры Иван Сергеев огорчил свою бывшую команду, замкнув прострел Вендела. А вскоре Малком добил черно-белых, которые после этого матча опустились на последнее место. «Зенит», конечно, выиграл у аутсайдера скромно — лишь 2:0, но важнее, что захватил единоличное лидерство в премьер-лиге, на которое покусился «Спартак».

«Зенит» готов выложить за израильского полузащитника €5 млн «Зенит» увеличил предложение за полузащитника израильского «Маккаби» (Тель-Авив) Оскара Глоха до €5 млн, сообщает Sport5. Ранее сообщалось, что петербургский клуб направил «Маккаби» официальный запрос о покупке 18-летнего израильтянина. Израильский клуб хотел бы получить за переход €6 млн. Отмечается, что к полузащитнику также проявляют интерес амстердамский «Аякс» и дортмундская «Боруссия». Оскар Глох играет за основную команду «Маккаби» с марта, провел 13 матчей, в которых забил три мяча. Его контракт с клубом из Тель-Авива действует до 2024 года. «РИА Новости»

Шанс превзойти красно-белых был и у ЦСКА, хотя перед ним, в отличие от «Зенита», стояла задачка посложнее. Для этого надо было крупно побеждать «Ахмат», который отставал от армейцев всего на два очка и совсем не выглядел грушей для битья. Грозненцы, кстати, в нынешнем чемпионате уже сыграли вничью со «Спартаком» и «Зенитом», пускай на своем поле и притом что соперники довольно рано остались в меньшинстве. Впрочем, красно-синие раскатали «Сочи», который, в свою очередь, нанес «Ахмату» единственное поражение в пяти турах. Когда Хорхе Карраскаль с Хесусом Мединой на кураже, ЦСКА бывает очень «забивучим».

Колумбиец и парагваец вновь делали всю игру в команде Владимира Федотова, генерируя креатив и двигая мяч.

Органично сейчас смотрится в этой южноамериканской компании и Федор Чалов, у которого еще и очень хорошая «химия» с его другом Константином Кучаевым. Правда, тот почувствовал мышечный дискомфорт на разминке и уступил место в стартовом составе Ивану Облякову. Именно Чалов положил первый мяч в ворота «Ахмата» после подачи Медины от углового флага. Да, там не обошлось без рикошета, но несомненно, что нападающий армейцев набрал свою лучшую за последнее время форму, забив уже четвертый гол в чемпионате.

А затем ЦСКА начертил и вовсе уникальную комбинацию. Два центральных защитника — Игорь Дивеев и Кирилл Набабкин — задержались у чужой штрафной, это заметил Игорь Акинфеев и со своей половины поля загрузил мяч в их направлении. Дивеев выиграл воздух, последовала скидка на Набабкина, и ветеран с лета поразил ворота. Гол получился на загляденье. Более того, «Ахмат» поплыл и тут же получил вдогонку от Карраскаля.

Красно-синие повели — 3:0 — и тем самым обошли «Спартак», однако еще до перерыва Мохамед Конате подпортил им разницу. Во втором тайме Бернард Бериша вообще сократил счет до минимума, причем грозненцы вполне могли отыграться. И все же хозяева не упустили победу. Гол Медины с передачи Мойзеса фактически гарантировал им три очка, а вот преимущество в три мяча они уже не восстановили. В концовке немного не повезло Бруно Фуксу, который угодил в перекладину. В итоге ЦСКА догнал, но не перегнал «Спартак». У армейцев соотношение забитых и пропущенных голов «плюс девять», а у красно-белых — «плюс десять». Так что подопечные Федотова расположились на третьем месте.

Александр Ильин

Шестой тур «Урал»—«Пари Нижний Новгород» 0:1 Юлдошев, 79. Удаление: Егорычев («Урал»), 62 (2 ж.к.) «Химки»—«Локомотив» 0:3 Керк, 22; Камано, 34; Марадишвили, 90. Удаление: Мампасси («Локомотив»), 46 «Динамо»—«Спартак» 1:0 Тюкавин, 27. Удаление: Моро («Динамо»), 90 (2 ж.к.) «Ростов»—«Сочи» 2:2 Мельников, 83; Комличенко, 90+2 — Нобоа, 44 (пен.); Юсупов, 69. Незабитые пенальти: Комличенко, 83; Уткин (оба — «Ростов»), 90+7. Удаление: Мелехин («Ростов»), 90+4 ЦСКА—«Ахмат» 4:2 Чалов, 29; Набабкин, 33; Карраскаль, 35; Медина, 78 — Конате, 41; Бериша, 58 «Зенит»—«Торпедо» 2:0 Сергеев, 84; Малком, 87 «Краснодар»—«Оренбург» ХХХ Ионов, 28 Турнирная таблица В Н П М О 1. «Зенит» 4 2 0 13:2 14 2. «Спартак» 4 1 1 14:4 13 3. ЦСКА 4 1 1 16:7 13 4. «Динамо» 3 3 0 11:4 12 5. «Ростов» 3 3 0 12:9 12 6. «Сочи» 3 1 2 9:11 10 7. «Краснодар» 2 2 1 9:7 8 8. «Ахмат» 2 2 2 9:9 8 9. «Химки» 2 1 3 8:9 7 10. «Крылья Советов» 1 3 2 7:10 6 11. «Оренбург» 2 0 3 8:10 6 12. «Локомотив» 1 3 2 7:12 6 13. «Нижний Новгород» 1 2 3 8:12 5 14. «Факел» 0 4 2 8:12 4 15. «Урал» 0 1 5 1:11 1 16. «Торпедо» 0 1 5 3:14 1