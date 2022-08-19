Шестой тур

«Крылья Советов»—«Факел» 1:1
Глушенков, 61 — Максимов, 65.
Турнирная таблица
И В Н П М О
1. «Спартак» 5 4 1 0 14:3 13
2. «Зенит» 5 3 2 0 11:2 11
3. «Ростов» 5 3 2 0 10:7 11
4. ЦСКА 5 3 1 1 12:5 10
5. «Сочи» 5 3 0 2 7:9 9
6. «Динамо» 5 2 3 0 10:4 9
7. «Краснодар» 5 2 2 1 9:7 8
8. «Ахмат» 5 2 2 1 7:5 8
9. «Химки» 5 2 1 2 8:6 7
10. «Оренбург» 5 2 0 3 8:10 6
11. «Крылья Советов» 6 1 3 2 7:10 6
12. «Факел» 6 0 4 2 8:12 4
13. «Локомотив» 5 0 3 2 4:12 3
14. «Нижний Новгород» 5 0 2 3 7:12 2
15. «Торпедо» 5 0 1 4 3:12 1
16. «Урал» 5 0 1 4 1:10 1
20.08: «Урал»—«Пари Нижний Новгород», «Химки»—«Локомотив», «Динамо»—«Спартак», «Ростов»—«Сочи». 21.08: ЦСКА—«Ахмат», «Зенит»—«Торпедо», «Краснодар»—«Оренбург».