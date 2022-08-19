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Коммерсантъ FM
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Шестой тур

«Крылья Советов»—«Факел» 1:1

Глушенков, 61 — Максимов, 65.

Турнирная таблица

И В Н П М О

1. «Спартак» 5 4 1 0 14:3 13

2. «Зенит» 5 3 2 0 11:2 11

3. «Ростов» 5 3 2 0 10:7 11

4. ЦСКА 5 3 1 1 12:5 10

5. «Сочи» 5 3 0 2 7:9 9

6. «Динамо» 5 2 3 0 10:4 9

7. «Краснодар» 5 2 2 1 9:7 8

8. «Ахмат» 5 2 2 1 7:5 8

9. «Химки» 5 2 1 2 8:6 7

10. «Оренбург» 5 2 0 3 8:10 6

11. «Крылья Советов» 6 1 3 2 7:10 6

12. «Факел» 6 0 4 2 8:12 4

13. «Локомотив» 5 0 3 2 4:12 3

14. «Нижний Новгород» 5 0 2 3 7:12 2

15. «Торпедо» 5 0 1 4 3:12 1

16. «Урал» 5 0 1 4 1:10 1

20.08: «Урал»—«Пари Нижний Новгород», «Химки»—«Локомотив», «Динамо»—«Спартак», «Ростов»—«Сочи». 21.08: ЦСКА—«Ахмат», «Зенит»—«Торпедо», «Краснодар»—«Оренбург».

  • Газета «Коммерсантъ» №152 от 20.08.2022, стр. 4

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