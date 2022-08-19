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Коммерсантъ FM
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Моисеев Александр Сергеевич

Личное дело

Родился 28 апреля 1980 года в Москве. В 2002 году окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ. С 2001 по 2006 год трудился в различных телеком-компаниях.

В 2006 году пришел в «Лабораторию Касперского», занимался развитием бизнеса в Италии и Израиле. В 2013 году стал управляющим директором компании в Европе, в 2016 году — директором по продажам на мировом рынке.

В июле 2021 года стал советником генерального директора холдинга «Газпром-медиа», а в ноябре был назначен заместителем гендиректора. На этом посту занимался построением структуры управления цифровыми активами, ускорением цифровой трансформации холдинга. С февраля 2022 года — генеральный директор Rutube.

Профессионально занимается автоспортом, специализируется в гонках на выносливость и гонках на спортивных автомобилях. Выступал на таких соревнованиях, как Ferrari Challenge Europe, Blancpain Endurance Series, 6 Hours of Rome, International GT Open, Italian GT Championship.

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