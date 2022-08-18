С удвоенной ответственностью

В рамках дела по иску госзаказчика работ для космодрома Восточный Верховный суд РФ (ВС) вынес важное для подрядчиков решение. Суд разрешил двойное привлечение к ответственности за одно то же нарушение — речь идет об административном и гражданском наказании. Мнения юристов разделились: одни согласны с выводами суда, поскольку общественный и гражданский интересы нельзя смешивать, но другие считают, что подрядчики попадают «в тиски двойной ответственности».

ВС на днях опубликовал решение по спору о возможности двойного привлечения компании к ответственности за одно и то же нарушение. В октябре 2018 года дирекция космодрома Восточный наняла для выполнения госзаказа ООО «Производственно-строительное объединение "Казань"» (ПСО), которое должно было разработать документацию, выполнить строительно-монтажные работы и поставить оборудование для площадки «Строительство стартового комплекса космического ракетного комплекса "Ангара"».

Спустя несколько лет в работе подрядчика нашли ряд нарушений, предписали их устранить. Он предписания не исполнял либо делал это с просрочкой. После отказа ПСО заплатить штраф (по условиям контракта 100 тыс. руб. за каждое нарушение) госзаказчик пошел в суд, требуя 14,6 млн руб. неустойки (см. “Ъ” от 7 июля).

Арбитражные суды трех инстанций отказались взыскивать штраф по иску дирекции космодрома, сославшись на то, что ранее отдел Государственного архитектурно-строительного надзора (ГАСН) Минобороны уже оштрафовал подрядчика за нарушение обязательных требований в области строительства по ст. 9.4 КоАП РФ. Суды сочли невозможным привлечь подрядчика одновременно к административной и к гражданско-правовой ответственности.

Дирекция космодрома обжаловала решения судов в ВС, заявляя, что запрета в законе нет, а неустойка по контракту и административная ответственность — не одно и то же. Дело передали в экономколлегию ВС, которая отправила спор на новое рассмотрение. Теперь стали известны мотивы решения.

ВС отметил, что отношения в рамках строительства «наряду с нормами Гражданского кодекса РФ регулируются также нормами градостроительного законодательства». Согласно Градостроительному кодексу РФ застройщик «проводит строительный контроль, посредством которого обеспечивается соответствие выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов». В случае нарушений компания может быть привлечена к административной ответственности.

Суды сделали неверный вывод о том, что посредством взыскания неустойки космодром намеревается повторно наказать подрядчика за то же нарушение, счел ВС. В отличие от договорной неустойки, пояснила экономколлегия, административное наказание установлено государством и применяется для «предупреждения новых правонарушений». Взыскание неустойки же — «способ защиты гражданских прав, применение которого не может быть поставлено в зависимость от того факта, что к должнику применены иные меры ответственности».

По словам партнера Ru.Courts Алексея Агеева, решение ВС обоснованно, а нижестоящие суды, «вероятно, сочли, что в обоих случаях защищается публичный интерес». «Административная и гражданско-правовая ответственность самостоятельны, каждая имеет свою правовую природу и цели»,— соглашается партнер Orchards Алексей Станкевич. Если в первом случае преследуется общественный интерес (обеспечение пожарной безопасности и исключение угрозы жизни и здоровью людей), уточняет Алексей Агеев, то во втором случае — частный интерес заказчика.

В то же время управляющий партнер МКА «Николаев и партнеры» Юрий Николаев не согласен с позицией ВС, считая, что здесь «налагается двойная ответственность за одно и то же деяние». По его мнению, тем самым подрядчики по госконтрактам попадают «в сжимающиеся тиски двойной ответственности, имея ограниченные возможности влияния на заказчика и зачастую и так являясь слабой стороной контракта». Улучшить ситуацию с исполнением госконтрактов такой подход суда вряд ли поможет, полагает господин Николаев, «поскольку очень часто нарушения со стороны подрядчика вызваны не злым умыслом, а поведением заказчика».

Екатерина Волкова, Анна Занина