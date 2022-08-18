Аудиторы плетут сети

Свято место, как известно, пусто не бывает — вот и «экологическую нишу» формально покинувших Россию аудиторов «большой четверки», судя по всему, решили освоить небольшие отечественные компании. По примеру бизнес-модели старших товарищей они начали создавать национальные аудиторские сети, объединяя несколько юридически независимых компаний из разных регионов под общим брендом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Пославская

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Юлия Пославская

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Первой такой сетью стал «Рукон», в который входит шесть аудиторских фирм из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и т. д., в том числе учредители сети — «Группа Финансы», аудиторская компания «Самоварова и партнеры» и «АФК-Аудит». Участники рынка говорят, что и другие аудиторы уже начали искать партнеров для создания сетей.

Но формальное использование модели еще не означает успеха. Как предприятия ФСИН или белорусские мебельщики вряд ли станут адекватной альтернативой IKEA, новые аудиторские сети даже с натяжкой нельзя называть аналогом KPMG. Компании большой четверки в своих международных сетях подчинялись жестким стандартам качества, имели единую методологию и подвергались строгим проверкам. «Рукон» на своем сайте уверяет, что также строго координирует деятельность всех членов сети, в том числе качество аудиторских и сопутствующих услуг.

Однако полное отсутствие какого-либо регулирования национальных аудиторских сетей в России (и даже такого понятия в законодательстве), подчеркивают опрошенные мною юристы, на сегодняшний день не дает возможности клиентам быть хоть сколько-нибудь уверенными в контроле качества.

Впрочем, надо признать, что с точки зрения маркетинга ход можно назвать для небольших аудиторов удачным. Клиенты обычно предпочитают работать с крупными компаниями, а набрав десяток участников, можно смело заносить себя, скажем, в топ-30, и это даже, вероятно, будет правдой. Особенно если попасть в какой-нибудь рейтинг или рэнкинг. Критерии ранжирования в таких списках, как правило, опираются просто на суммарную выручку от аудита и консалтинга. Простая (и абсолютно честная, никакого обмана) операция сложения — и вот вы уже из разношерстной компании участников седьмого десятка оказались в уважаемом кругу лидеров.

Для клиентов же эффектный маркетинговый ход может обернуться получением услуги далеко не того качества, на которое они рассчитывали. Ведь де-факто речь идет о работе со все той же небольшой региональной фирмой. Разве что новоявленные сети возьмут под крыло сохранившиеся в стране офисы бывшей «большой четверки» и отстроят их по своим стандартам. Но это уже совсем другая история.