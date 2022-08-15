В Н П М О 1. «Спартак» 4 1 0 14:3 13 2. «Зенит» 3 2 0 11:2 11 3. «Ростов» 3 2 0 10:7 11 4. ЦСКА 3 1 1 12:5 10 5. «Сочи» 3 0 2 7:9 9 6. «Динамо» 2 3 0 10:4 9 7. «Краснодар» 2 2 1 9:7 8 8. «Ахмат» 2 2 1 7:5 8 9. «Химки» 2 1 2 8:6 7 10. «Оренбург» 2 0 3 8:10 6 11. «Крылья Советов» 1 2 2 6:9 5 12. «Факел» 0 3 2 7:11 3 13. «Локомотив» 0 3 2 4:12 3 14. «Пари Нижний Новгород» 0 2 3 7:12 2 15. «Торпедо» 0 1 4 3:12 1 16. «Урал» 0 1 4 1:10 1