«Локомотив»—«Крылья Советов» 1:1
Антон Миранчук, 90+1 (пен.) — Глушенков, 68. Незабитые пенальти: Камано, 18 — Глушенков, 8
«Зенит»—ЦСКА 2:1
Малком, 45+2; Мантуан, 85 — Чалов, 63 (пен.)
«Динамо»—«Краснодар» 0:0
«Химки»—«Ахмат» 1:3
Ломовицкий, 61 — Трошечкин, 14; Швец, 43; Тимофеев, 90+3
«Оренбург»—«Торпедо» 1:0
Воробьев, 31. Удаление: Кутепов («Торпедо»), 48
«Пари Нижний Новгород»—«Ростов» 3:4
Калинский, 20 (пен.); Милсон, 66; Сулейманов, 82 — Полоз, 15 (пен.), 57; Уткин, 39; Глебов, 67
«Спартак»—«Сочи» 3:0
Промес, 57, 84; Зиньковский, 71
Турнирная таблица