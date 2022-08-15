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Коммерсантъ FM
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Пятый тур

«Локомотив»—«Крылья Советов» 1:1

Антон Миранчук, 90+1 (пен.) — Глушенков, 68. Незабитые пенальти: Камано, 18 — Глушенков, 8

«Зенит»—ЦСКА 2:1

Малком, 45+2; Мантуан, 85 — Чалов, 63 (пен.)

«Динамо»—«Краснодар» 0:0

«Химки»—«Ахмат» 1:3

Ломовицкий, 61 — Трошечкин, 14; Швец, 43; Тимофеев, 90+3

«Оренбург»—«Торпедо» 1:0

Воробьев, 31. Удаление: Кутепов («Торпедо»), 48

«Пари Нижний Новгород»—«Ростов» 3:4

Калинский, 20 (пен.); Милсон, 66; Сулейманов, 82 — Полоз, 15 (пен.), 57; Уткин, 39; Глебов, 67

«Спартак»—«Сочи» 3:0

Промес, 57, 84; Зиньковский, 71

Турнирная таблица

ВНПМО
1. «Спартак»41014:313
2. «Зенит»32011:211
3. «Ростов»32010:711
4. ЦСКА31112:510
5. «Сочи»3027:99
6. «Динамо»23010:49
7. «Краснодар»2219:78
8. «Ахмат»2217:58
9. «Химки»2128:67
10. «Оренбург»2038:106
11. «Крылья Советов»1226:95
12. «Факел»0327:113
13. «Локомотив»0324:123
14. «Пари Нижний Новгород»0237:122
15. «Торпедо»0143:121
16. «Урал»0141:101

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