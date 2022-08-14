Мечтают ли андроиды об электроснах

75-й Международный кинофестиваль в Локарно подвел итоги и наградил победителей. Главный приз «Золотой леопард» присужден фильму «Правило 34» бразильянки Жулии Мурат. Комментирует Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Правило 34» (Regra 34), режиссер Жулия Мурат

Фото: Esquina Filmes Кадр из фильма «Правило 34» (Regra 34), режиссер Жулия Мурат

Фото: Esquina Filmes

Вряд ли все согласятся с тем, что «Правило 34» было лучшей картиной международного конкурса, но что это был один из самых провокативных фильмов — тут сомнений нет. Примерно половину экранного времени Симона, студентка юридического факультета, мастурбирует перед веб-камерой или занимается сексом с другом и подругой на фоне полок, заставленных книгами знаменитых философов и психологов. Героиня на практике осваивает технологии БДСМ — необязательно новые, сгодится и натянутый на голову полиэтиленовый пакет.

Сверхзадача таких опытов — проникнуть в подпольный мир насилия, составляющий неотъемлемую часть общества патриархата.

Симона на общественных началах помогает жертвам сексуального абьюза и пристально изучает тему домашнего насилия: по ее словам, в Бразилии от него каждые двадцать минут погибает женщина. Изучив повадки особенно токсичных интернетовских садистов, героиня приглашает одного из них с ником Mr Cock вечером к себе в квартиру: фильм кончается его зловещим стуком в дверь и муками противоречивых чувств на лице героини.

«В настоящее время меня больше всего занимают дебаты о гендере, расе и деколонизации, которые развернуло черное движение в Бразилии» — так комментирует свою работу Жулия Мурат. Ей вторит художественный директор фестиваля Джиона А. Наззаро: «Это важный "Золотой леопард" для бразильского кино, для страны, которая вписала знаковые страницы в историю мирового кинематографа и сегодня стоит на переднем крае защиты идеи более инклюзивного и свободного мира. "Правило 34" возвращает нас к анархической славе бразильского "маргинального кино". Смелая политическая работа, поскольку тело — это политика».

Еще два конкурсных фильма были отмечены официальным жюри. Итальянский «Джиджи-закон» (см. “Ъ” от 12 августа) Алессандро Комодина награжден специальным призом. А три оставшихся «Леопарда» достались картине «Мне снятся электрические сны» производства Коста-Рики, Бельгии и Франции. Ее постановщица Валентина Маурель награждена за лучшую режиссуру, Даниэла Марин Наварро — за лучшую женскую, а Рейнальдо Амьен Гутьеррес — за лучшую мужскую роль. Из основных действующих лиц без наград остался, кажется, только черный котик, доставляющий немало хлопот своим хозяевам: он писает где попало, тем самым выражая чувство дезориентации и протеста против распада семьи.

Электрические сны не только снятся главной героине Эве, тяжело переживающей развод родителей и первые сексуальные опыты; сама ее жизнь подобна сновидению или головокружению. Самым близким человеком на этом этапе становится для нее отец — вероятно, потому, что, утратив семейную опору, он сам превращается в подростка.

Близость этих двух неприкаянных существ вот-вот, кажется, дойдет до грани инцеста, но этого так и не происходит.

Свободное мобильное кино проникнуто латиноамериканским анархизмом и тем самым электричеством, от которого светятся самые обыкновенные лица самых обыкновенных персонажей.

Концентрация приоритетов жюри на «Электрических снах» оставила без наград два фильма, явно поднимавшихся над общим уровнем конкурса,— это «Сказка» Александра Сокурова и «Проповедь рыбе» Хилала Байдарова (последний отмечен специальным упоминанием параллельного жюри Pardo Verde WWF — Всемирной организации охраны природы). Если в главном конкурсе вышли вперед латиноамериканские ленты, то во втором, под названием «Кинематографисты сегодняшнего дня», награждены фильмы из Восточной Европы: словацко-чешский «Ночная сирена» Терезы Нвотовой, хорватский «Безопасное место» Юрая Леротича и украинский «Как там Катя?» Кристины Тинкевич (помимо специального приза награда досталась актрисе Анастасии Карпенко). В программе «Неделя критики» Гран-при присужден польско-немецкой документальной картине «Синдром Гамлета» Эльвиры Неверы и Петра Росоловского о молодом поколении украинцев, сформировавшихся под влиянием событий 2014 года. Так что помимо латиноамериканской украинская тема тоже электризовала фестиваль.