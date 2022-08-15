«Спартаку» выше некуда

«Спартак» после пятого тура стал единоличным лидером чемпионата России. Место на верхушке таблицы отлично начавшим первенство спартаковцам принесла эффектная домашняя победа над «Сочи» — 3:0.

Матч, венчавший пятый тур, обещал шторм, бурю. «Спартак», который в предыдущих четырех турах успел намекнуть на то, что появление на посту главного тренера молодого испанца Гильермо Абаскаля превратилось для него в щедрую инъекцию свежести, набросился на «Сочи» страстно и кровожадно. Александр Соболев сразу упал в штрафной, отчаянной жестикуляцией призывая арбитра Виталия Мешкова все-таки разглядеть нарушение со стороны Викторьена Ангбана. Кристофер Мартинс и Квинси Промес сразу показали, что готовы при любой возможности искать своего лютого центрфорварда. Первый исполнил очень неприятную для обороняющихся скидку головой на Соболева, второй выцеливал его хитрым «черпачком». Сочинцы отбились, не позволив спартаковцу добраться до мяча.

А еще «Спартак» был хорош в том элементе, который часто позволяет пытающимся давить командам резко повысить градус этого давления. Он был жутко хорош на подборе, и захлебнувшиеся атаки все время получали продолжение. В общем, взгляд на поле должен был минут десять греть душу тем, кто переживал за «Спартак». Но потом кое-что изменилось.

Скромненький поначалу «Сочи» потихоньку освоился и совершил незаметную трансформацию. Вот он задержался с мячом на спартаковской половине. А вот прошла одна неплохая атака, за ней — вторая. Они напоминали о том, что это гости, а не хозяева — серебряные призеры прошлого чемпионата. Да, потерявшие наставника Владимира Федотова. Да, расставшиеся с некоторыми важными игрокам. Но при этом, кажется, в своем ДНК кое-что из медального сезона сохранившие — вкус к аккуратным перепасовкам в касание, например.

А вот у «Сочи» появились и моменты, о которых «Спартак», несмотря на свою страсть, и мечтать не мог. Владислав Сарвели после очередного тонкого паса вразрез очутился в штрафной неподалеку от спартаковского голкипера Александра Селихова, но бить не стал, а откинул мяч назад, на Георгия Мелкадзе. И это, видимо, было не лучшее решение — спартаковцы ход «прочитали». А вслед за этим Мелкадзе все же выпало пальнуть из штрафной. Позиция была, по сути, голевой, но на пути мяча очутился Георгий Джикия.

А со «Спартаком» продолжало твориться что-то странное. Вроде с точки зрения активности, скорости все в порядке. Но острота впереди куда-то пропала — «Сочи» пожирал всех, кто за ее создание отвечает, с потрохами. Даже после того, как поле из-за травмы покинул вспахивавший правый фланг Ибрагим Цаллагов. На этом фоне даже удар Мартинса с двух с половиной десятков метров, который испортил рикошет от Промеса, смотрелся для хозяев за счастье. На большее претендовать у них не выходило.

Перерыв, однако, привел к сдвигам просто тектоническим. То есть все после него вызывало ассоциации со стартом первого тайма. Только теперь в спартаковский натиск добавились кое-какие новые и безумно симпатичные ингредиенты. Это была уже настоящая трепка, переживая которую сочинцы «плыли». В конце концов, они оставили Михаила Игнатова в полном одиночестве на правой половине штрафной. Спартаковец вывалился на Дениса Адамова, но ударил совсем плохо — несильно и прямо во вратаря.

А «Сочи» продолжало трясти посреди этой круговерти. И нелепая ошибка Сергея Терехова была, разумеется, следствием тряски. Терехов, матерый защитник, замешкался возле линии штрафной и подарил мяч Игнатову, от которого тот отлетел к Квинси Промесу. Промес расстрелял несчастного Адамова.

А «Спартак» не собирался останавливаться. И «Сочи», который никак не мог отойти от нокдауна, сфальшивил снова. Сейчас это была фальшь в середине поля, откуда развернулась шикарная спартаковская контракта с участием пяти футболистов, бежавших быстро и синхронно и не выключавшихся из выпада ни на мгновение. Завершилось все прострелом Александра Соболева на только что поднятого Абаскалем со скамейки запасных Антона Зиньковского, который вогнал мяч в сетку с линии вратарской.

Лишь после этого «Сочи» пришел в себя. И даже однажды попал в штангу. Но было уже ясно, что «Спартак» победу не упустит. В концовке он украсил ее голом Квинси Промеса, продемонстрировавшего, что дриблинг по-прежнему его козырь.

Эта победа сделала «Спартак» единоличным лидером чемпионата. Он возглавляет таблицу, имея 13 очков. На два балла от спартаковцев отстают «Зенит», в субботу справившийся — 2:1 — с ЦСКА, и «Ростов», который в воскресенье в сумасшедшем по интриге матче обыграл — 4:3 — «Пари Нижний Новгород». Отставание армейцев составляет три очка.

Алексей Доспехов