«Барселона» выдавливает Френки де Йонга по капле

До старта испанского чемпионата так и не разрешилась самая затяжная трансферная драма нынешнего лета, главным героем которой стал полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг. Голландский футболист по-прежнему не намерен идти на уступки руководству каталонского клуба, поставившему игроку жесткий ультиматум: либо согласиться на сокращение зарплаты (она в следующем сезоне составит более €22 млн) вдвое, либо покинуть команду.

Такой шаг «Барселона» решила предпринять из-за сложностей, связанных с невозможностью подписать купленных этим летом футболистов. Каталонцы, чтобы привлечь новых игроков и не нарушить при этом жесткие финансовые правила испанского чемпионата, должны в срочном порядке сократить расходы. И прежде всего посредством снижения зарплат членов команды. Однако если, к примеру, Жерар Пике практически сразу согласился пересмотреть свой контракт в сторону уменьшения, то де Йонг, чье соглашение с «Барселоной» рассчитано до 2026 года, запротестовал.

Вообще-то интерес к Френки де Йонгу проявили уже минимум два клуба — «Манчестер Юнайтед», предложивший за защитника €75 млн плюс €10 млн в качестве бонусов, а также лондонский «Челси». Но вариант с переходом в другую команду голландец рассматривать не намерен: в составе «Барселоны» де Йонг, по его словам, будет бороться за главные трофеи, в то время как занимающийся перестройкой «Манчестер Юнайтед» не квалифицировался в Лигу чемпионов.

«Барселона», впрочем, надеется вынудить игрока уйти с помощью дополнительного рычага. Руководство клуба сообщило голландцу, что может аннулировать контракт, так как при его продлении в 2020 году якобы был нарушен закон. Каталонцы, по информации The Athletiс, пригрозили де Йонгу судебным разбирательством, если он не пойдет на компромисс.

Екатерина Ремизова