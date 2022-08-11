Низколиквидаторы

Акции «СПБ биржи» стали лидерами по объему торгов на Московской бирже, а их котировки за три дня выросли вдвое. Высокий объем сделок показали и ряд других малоликвидных бумаг. Эксперты не видят фундаментальных причин для такого роста, ссылаясь на спекулятивный интерес инвесторов. Несмотря на большой потенциал, индекс Московской биржи пока остается в узком коридоре, отмечают аналитики. Для уверенного роста ему необходимы возобновление выплат дивидендов крупными компаниями и возвращение средств с банковских депозитов.

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Лидерами по объему торгов на Московской бирже 11 августа стали акции «СПБ биржи». По итогам дня он превысил 6,7 млрд руб. и стал рекордным в истории бумаги на этой торговой площадке. В ходе торгов котировки приближались к 250 руб., максимуму за два месяца. По итогам сессии цена хотя и остановилась ниже закрытия предыдущего дня на 7% (176,8 руб.), однако показала двукратный рост с начала недели.

На самой «СПБ бирже» объем торгов ее акциями к 20:00 достиг $18,5 млн (чуть более 1,1 млрд руб.), что значительно ниже рекорда, установленного в ноябре 2021 года ($97,50 млн). При этом объем торгов акциями Московской биржи не превысил 0,4 млрд руб., а их котировки выросли всего на 0,8%.

Рекордные объемы торгов акциями петербургской торговой площадки участники рынка связывают с позитивными новостями эмитента в последние дни.

В частности, по словам персонального брокера «БКС Мир инвестиций» Александра Чечерина, на этой неделе биржа запустила утренние торги 200 наиболее ликвидными иностранными акциями. Корме того, появились планы по созданию новой инфраструктуры биржи — связанных между собой депозитариев в дружественных странах для снижения риска возможных санкций (см. “Ъ” от 11 августа), напомнил эксперт.

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Вместе с тем за семь месяцев капитализация «СПБ биржи» сократилась более чем в десять раз, оказавшись в лидерах снижения. Рост последних дней является лишь коррекцией «в условиях сильной перепроданности и относительно небольшой ликвидности этих акций», полагает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Истории, когда акция долго падает в цене, а потом быстро отрастает, «выглядят дежурно на текущем рынке», соглашается главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев. В частности, в четверг в топ-10 бумаг по объему торгов попали сразу несколько не самых ликвидных бумаг (Polymetal, «Распадская», VK, «М.Видео»), не входящих в индекс Московской биржи. Объем операций с ними составлял 1–3 млрд руб., в то время как в последние месяцы даже не приближался к таким значениям. При этом в ходе торгов котировки Polymetal поднимались на 13%, а «М.Видео» — на 17%, тогда как акции «Распадской» падали в цене на 7%, а расписки VK — почти на 12%.

Опрошенные “Ъ” эксперты не отмечают в такой динамике признаков манипулирования. «Скорее всего, здесь сработал эффект страха упущенной выгоды, когда люди видят, что какой-то актив быстро растет в цене, и стремятся купить его, пока, по их мнению, еще не поздно, причем часто без каких-то объективных оснований»,— поясняет господин Додонов. Александр Чечерин видит в картине торгов как спекулятивный интерес, так и возможный приток новых инвесторов. «Российский фондовый рынок сейчас очень волатильный — котировки акций могут ходить в день на десять и более процентов»,— заметил он.

Резкие изменения котировок отдельных ценных бумаг слабо отразились на индексе Московской биржи, который снизился на 0,85%, до 2133 пунктов.

Возле этого среднего значения индекс колеблется второй месяц. В ближайшую неделю, по оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, он будет оставаться в довольно узком коридоре — 2100–2200 пунктов. При приближении к верхней границе начинается фиксация прибыли, а при приближении к нижней начинают откупать подешевевшие ценные бумаги, прежде всего высоколиквидные акции, отмечают участники рынка.

По мнению господина Чечерина, индекс Московской биржи торгуется с большим дисконтом к значениям начала года и потенциал роста превышает 30% на ближайшие 12 месяцев. Вытянуть индекс вверх, полагают собеседники “Ъ”, могли бы существенный рост цен на сырье, новости о дивидендах крупных компаний или «приход денег, сосредоточенных на депозитах».

Ксения Куликова