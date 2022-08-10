Так продавалась сталь

Металлургический холдинг Evraz, находящийся под санкциями Великобритании, планирует продать американский дивизион, который генерирует $320 млн EBITDA в год. Компания намерена собрать заявки и вступить в переговоры с британским регулятором OFSI по поводу согласования сделки. Если сделка произойдет, то станет очередной в серии продаж американских активов российскими металлургами, которые покупали эти активы на фоне высоких цен. По мнению экспертов, американский дивизион может стоить $700 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские металлургические компании покупали активы в США во времена высоких цен на сталь, но с тех пор многое изменилось

Фото: Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images Российские металлургические компании покупали активы в США во времена высоких цен на сталь, но с тех пор многое изменилось

Фото: Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images

Evraz Александра Фролова, Александра Абрамова и Романа Абрамовича запустил сбор заявок на приобретение активов североамериканского дивизиона (Evraz North America, ENA), сообщается в заявлении компании. Evraz подчеркивает, что сбор заявок ведется в соответствии с генеральной лицензией, которую выдало управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI). Возможная трансакция потребует одобрений на регуляторном и корпоративном уровне, соответствия применимому санкционному законодательству, а также согласования со стороны органов власти, курирующих санкции, включая OFSI.

Evraz North America представляет собой вертикально интегрированный холдинг, производящий стальную продукцию для железнодорожного, энергетического, промышленного и строительного рынков в Северной Америке. В холдинг входят два электросталеплавильных производства, четыре предприятия по выпуску стального проката, восемь трубных заводов и ломозаготовительная сеть из 17 предприятий. Также ведется строительство нового рельсового производства, которое заменит действующее и будет выпускать 100-метровые рельсы. Российские слябы с нижнетагильского предприятия Evraz использовались на заводе компании в Портленде, но с каждым годом их объем падал. В 2019 году поставки слябов из РФ в Портленд в денежном выражении составляли $154 млн, в 2020-м — $26млн, в 2021 году — $8 млн, следует из отчетности компании. По итогам 2021 года выручка дивизиона составила $2,4 млрд, а скорректированный показатель EBITDA — $320 млн. Весь Evraz в 2021 году получил $5 млрд EBITDA по МСФО. В 2021 году ENA произвел 1,88 млн тонн стальной продукции.

Под санкциями Великобритании и ЕС находится крупнейший акционер компании Роман Абрамович, который владеет 28,64%. Сама компания была включена в санкционные списки Великобритании в мае.

Санкции в отношении холдинга объяснялись правительством тем, что Evraz обеспечивает 28% потребности российского рынка в железнодорожных колесах и 97% в рельсах, что критически важно, так как Россия использует железную дорогу для поставок боеприпасов и военнослужащих на Украину.

При этом в отношении североамериканских активов действует специально выданная OFSI лицензия, которая разрешает сделки с ними до 2 сентября этого года.

Уход российских металлургов из Северной Америки был трендом задолго до украинского кризиса. Металлурги покупали американские активы на фоне высоких цен, но из-за кризиса 2008–2009 годов были вынуждены пересматривать свои стратегии. «Северсталь» завершила распродажу американских активов в 2014 году. В 2015 году «Мечел» избавился от единственного североамериканского актива угольной компании Bluestone на очень невыгодных условиях: компания была куплена в 2009 году за $676 млн, а продана российской компанией за $5 млн. В 2014 году газета «Ведомости» писала о планах Evraz передать североамериканский дивизион акционерам с последующим IPO. В 2020 году ТМК продала за $1 млрд свою «дочку» IPSCO Tubulars компании Tenaris. В США остается работать НЛМК Владимира Лисина, которая поставляет на эти заводы полуфабрикаты с липецкой площадки.

Российские металлурги являются одной из самых пострадавших отраслей от западных санкций, которые закрыли европейский рынок для них. В SDN-листе находятся «Северсталь» и ММК. Так как компания Алексея Мордашова была в большей степени ориентирована на экспорт, то ограничения оказывают на нее больший эффект. На этом фоне идут сложные переговоры с российским правительством о корректировке налогообложения.

Мощности Evraz в Северной Америке являются неплохими, говорит Сергей Гришунин из НРА. Даже с учетом предстоящего снижения рентабельности металлургии можно говорить об оценке капитала компании в $1–1,5 млрд.

С учетом долга в районе $500–700 млн стоимость активов может составить до $700 млн, но нахождение компании под санкциями означает риск, что стоимость продажи будет ниже справедливой.

По мнению аналитика, покупателями активов могут стать крупные американские металлургические компании US Steel или Nucor.

Глава аналитической группы «Ренессанс Капитал» по металлургии и горнодобывающему сектору Борис Синицын отмечает, что до 2018 года связь между американскими и российскими активами существовала — прямые поставки полуфабрикатов от российских заводов Evraz отвечали за 20–30% объема производства стальной продукции североамериканского дивизиона. Но после введения тарифов на импорт в США в 2018 году дивизион самодостаточен — большая часть производства продукции обеспечивается собственной сталью и небольшим объем сторонних полуфабрикатов. Актив занимает свою нишу — крупнейшего производителя рельс и труб большого диаметра в Северной Америке, поэтому, полагает эксперт, интерес к нему точно будет, несмотря на трудоемкий регуляторный процесс.

Евгений Зайнуллин