ГК «Калашников»

Многопрофильный холдинг по производству продукции гражданского и военного назначения, в том числе боевого автоматического и снайперского оружия, управляемого вооружения, гражданских и боевых беспилотников, скоростных транспортно-десантных и штурмовых катеров. Крупнейший производитель стрелкового оружия в РФ. До 2022 года продукция группы компаний поставлялась в 27 стран. Кроме концерна «Калашников» в группу компаний также входят Ижевский механический завод, Мытищинский машиностроительный завод, два судостроительных предприятия в Рыбинске, а также производитель и разработчик беспилотников Zala Aero.

Выручка группы в 2021 году составила 36 млрд руб., чистая прибыль не раскрывалась.

Основной владелец — президент АО «Калашников» Алан Лушников (75% минус 1 акция), блокирующий пакет у «Ростеха».