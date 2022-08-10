«Яблоко» не поместилось в фильтр

Депутат думы Великого Новгорода Анна Черепанова («Яблоко»), баллотировавшаяся на пост губернатора области, подала в суд на оппонентов от КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — За правду» и Партии пенсионеров, а также на действующего главу региона Андрея Никитина, который рассчитывает переизбраться от «Единой России». Госпожа Черепанова считает, что своими действиями ответчики искусственно лишили ее возможности собрать необходимое для участия в губернаторских выборах количество подписей муниципальных депутатов. По данным госпожи Черепановой, кандидаты сообща и с использованием административного ресурса организовали массовый сбор автографов муниципалов, часть из которых даже не была предоставлена в избирком.

Новгородский областной суд начнет рассматривать иск Анны Черепановой (есть в распоряжении “Ъ”) 11 августа. Среди ответчиков — губернатор Новгородской области Андрей Никитин («Единая Россия»), депутаты облдумы Алексей Прокопов (Партия пенсионеров) и Алексей Чурсинов (ЛДПР), депутат гордумы Великого Новгорода Сергей Шруб («Справедливая Россия — За правду»), а также помощник депутата Госдумы и первый секретарь обкома КПРФ Ольга Ефимова. Все они были зарегистрированы как кандидаты на выборах главы региона, которые пройдут 9–11 сентября. Самой госпоже Черепановой это не удалось, так как она не смогла преодолеть так называемый муниципальный фильтр. Согласно закону Новгородской области «О выборах губернатора», для участия в губернаторской кампании кандидат должен собрать в свою поддержку не менее 10% подписей муниципальных депутатов. Каждый муниципал может подписаться только за одного кандидата в губернаторы. Из 114 необходимых автографов госпожа Черепанова смогла собрать только 14, и 7 августа избирком отказал ей в регистрации. Напомним, что аналогичные ограничения существуют и на выборах губернаторов в других регионах.

В Новгородской области только «Единая Россия» имеет необходимое число муниципальных депутатов для прохождения «муниципального фильтра» самостоятельно. Кандидатам от других партий нужно либо заручаться ее поддержкой, либо пытаться получить автографы самовыдвиженцев или депутатов партий-оппонентов.

Согласно иску госпожи Черепановой, другие кандидаты в губернаторы «в результате общих совместных действий (сговора) по заранее спланированной схеме» организовали «централизованный сбор» подписей муниципалов. По данным «яблочницы», он прошел еще 22–23 июня, в то время как сама она подала документы о выдвижении в избирком только 25 июня (только с этого момента она могла начать сбор подписей). Из опроса местных депутатов госпожа Черепанова сделала вывод, что чиновники из администраций муниципалитетов распределили их по пяти остальным кандидатам и обеспечили их «подвоз» к нотариусам для заверения подписей к заранее согласованным дате и времени.

Закон допускает создание запаса в 5% при сборе подписей. Однако оппозиционер утверждает, что часть собранных автографов даже не была подана в избирком. Такие выводы она сделала из своих разговоров с муниципалами и проверки опубликованных избиркомом данных.

Действия оппонентов заблокировали для оппозиционера возможность регистрации в качестве кандидата в губернаторы, отмечается в иске. Анна Черепанова также ссылается на постановление Конституционного суда 2012 года, согласно которому избыточное количество собранных подписей депутатов является «недопустимым искусственным препятствием» для выдвижения других кандидатов. Политик просит признать действия оппонентов незаконными и принудить избирком пересмотреть результаты регистрации.

Кандидат от Партии пенсионеров Алексей Прокопов заявил “Ъ”, что он и его штаб уже начали готовить возражения на иск: «У нас есть закон, его должны соблюдать все. Надо собрать подписи — она не собрала. У меня 119 подписей от необходимых 114, какие ко мне претензии?»

Член новгородского областного избиркома с правом совещательного голоса Сергей Румянцев (назначен Андреем Никитиным) считает, что заявленные в иске обстоятельства не выдерживают критики: «Оснований для удовлетворения иска я не вижу. Аналогичная фактура была в жалобе госпожи Черепановой в прокуратуру, и надзорный орган нарушений не нашел. Проводились опросы как депутатов, ни один из которых не пожаловался на давление или подкуп, а также самих кандидатов, в чьих действиях не было обнаружено ничего незаконного». Он добавил, что обычно кандидаты проводят предварительные переговоры с депутатами: «В отличие от кампаний в органы законодательной власти инициатива поставить подпись исходит от подписанта. То есть депутаты сами, за свой счет заверили подписи у нотариуса и принесли. Штабы кандидатов отбирают нужное количество и сдают в избирком».

Политконсультант Евгений Минченко считает, что сбор лишних подписей нужно ограничить законом: «То есть если кандидат преодолел барьер, то больше собирать подписи он не должен». В идеале, по мнению эксперта, сбор автографов должен проводиться электронно, через портал «Госуслуги»: это, считает господин Минченко, исключит «брак», и сразу после преодоления фильтра такая система сможет закрываться. «Но поскольку нынешнее положение удобно для управления политической повесткой и составом кандидатов, эта очевидная в своей простоте идея вряд ли будет принята»,— отметил эксперт.

По словам электорального юриста Романа Смирнова, подобные ситуации встречаются часто: один из таких примеров — губернаторская кампания в Севастополе в 2017 году, когда, по заявлениям других кандидатов, и. о. губернатора Дмитрий Овсянников собрал подписи 70% муниципальных депутатов, однако доказать нарушение своих прав им не особо удалось. Эксперт отмечает, что в избирательном законодательстве даже нет такого понятия, как «сговор», и доказать такое нарушение практически невозможно. Эксперт считает, что законодательное пресечение таких ситуаций маловероятно, поэтому кандидаты должны заранее договариваться с муниципальными депутатами, главами поселений. «Это и есть политика: муниципальный фильтр и был задуман для того, чтобы кандидаты в губернаторы знакомились и взаимодействовали с муниципальной властью»,— резюмирует эксперт.

Кира Хейфец, Елена Рожкова; Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург