Чем известен Игорь Краснов

Краснов Игорь Викторович родился 24 декабря 1975 года в Архангельске. В 1998 году окончил юридический факультет Поморского государственного университета (ныне Северный федеральный университет).

С 1997 года на следственной работе. С 2006 по 2007 год был следователем центрального аппарата Генпрокуратуры РФ. В 2007 году перешел в созданный в том же году Следственный комитет РФ, являлся старшим следователем по особо важным делам при председателе СК. В качестве следователя вел уголовные дела о покушении на главу РАО ЕЭС Анатолия Чубайса, об убийствах политика Бориса Немцова, адвоката Станислава Маркелова, о хищениях при строительстве космодрома Восточный и другие. 30 апреля 2016 года назначен заместителем председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. 22 января 2020 года утвержден на должность генерального прокурора РФ.

Действительный государственный советник юстиции. Имеет государственные награды, в том числе орден Александра Невского, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетную грамоту президента РФ.