«Байкалу» захотелось «Синенькой»

Водочная марка «Синенькая», входившая ранее в российский портфель украинского холдинга Bayadera Group, может сменить владельца. На бренд в суде претендует держатель марок Baikal и Nerpa, производитель которых занимает 11-е место по выпуску водки в РФ. Уже известная на рынке марка имеет преимущество перед новой, а в алкогольной отрасли есть дефицит незанятых брендов.

Владеющая водочными брендами Baikal и Nerpa иркутская компания «Байкал» в конце июля обратилась в суд по интеллектуальным правам c иском к кипрской Dinanzi Enterprises Ltd о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «Водка "Синенькая"», следует из картотеки дел. По данным Роспатента, бренд зарегистрирован в 2016 году и принадлежал Bayadera Management Ltd — структуре украинского алкогольного холдинга Bayadera Group (водка «Хлебный дар», «Вакцина» и др.).

«Синенькая» выпускалась на Великоустюгском ликероводочном заводе (ВУЛВЗ), который в 2015 году был куплен Bayadera Group. Среди других брендов ВУЛВЗ — «Воздух», «Цельсий» и «Перепелка». Дистрибутором водки была структура украинского холдинга «Национальные алкогольные традиции» (НАТ). Знакомый с НАТ источник “Ъ” говорит, что НАТ и ВУЛВЗ с 2016 года не входят в Bayadera Group, а подконтрольны местному топ-менеджменту. К Dinanzi Enterprises права на «Синенькую» перешли в январе 2022 года. Бренд заложен в Сбербанке до декабря 2025 года, согласно данным Роспатента. До обращения в суд, в конце апреля, «Байкал» подал в Роспатент заявку на регистрацию марки «Синенькая». Иск компании оставлен без движения до 2 сентября.

Baikal, Nerpa, а также «Славянская» входят в портфель Алкогольной производственной компанией (АПК), которая управляет водочным заводом в Ульяновске, ранее входившим в группу «Гросс». В 2021 году АПК стала самой быстрорастущей среди 20 крупнейших производителей водки в России, увеличив отгрузки более чем в десять раз, до 2,3 млн дал. По итогам первой половины 2022 года АПК нарастила выпуск водки на 33%, до 900 тыс. дал, заняв 11-ю строчку среди крупнейших игроков рынка. В Bayadera Group, НАТ и Сбербанке комментарии не предоставили. С представителями «Байкала» и АПК связаться не удалось.

Управляющий партнер юридической фирмы Semenov & Pevzner Роман Лукьянов говорит, что «Байкал» до обращения в суд должен был направить владельцу бренда предложение отказаться от прав либо заключить договор отчуждения. На рассмотрение предложения отводится два месяца, затем нужно выждать еще 30 дней, поясняет он. Патентный поверенный, управляющий партнер «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков говорит, что заявка на регистрацию «Синенькой» может стать доказательством заинтересованности «Байкала», а для сохранения бренда потребуется доказать его использование в течение трех лет.

Владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман говорит, что уже известная на рынке марка имеет преимущество перед созданной с нуля, но потребители могут негативно отреагировать на смену производителя. В целом, по словам эксперта, на алкогольном рынке очень мало свободных брендов, потому участники рынка нередко пытаются добиться в суде прав на интересующие марки по необходимому классу у их владельцев. По словам господина Кауфмана, если производитель «Синенькой» не выпускал водку последние три года, то права на бренд могут перейти истцу. Но, считает он, залог марки в Сбербанке осложнит процесс. Как отмечает Станислав Кауфман, маловероятно, что Сбербанк принял в залог неиспользуемый бренд и не следил за его применением.

Собеседник “Ъ” на алкогольном рынке полагает, что интерес владельца марки Baikal к бренду «Синенькая» также могла подстегнуть популярность водки «Беленькая» Beluga Group. По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, эта марка в 2021 году входила в тройку самым популярных на рынке с долей около 4% в натуральном выражении. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз, впрочем, отмечает, что «Синенькая» не пользовалась особой популярностью и раньше и новым возможным владельцам бренда добиться лучших результатов будет очень сложно.

Анатолий Костырев