Золотые дни биржи

Российские инвесторы наращивают объем торгов золотом на Московской бирже. Отчасти к этому подталкивают высокие брокерские комиссии по операциям с валютой и санкционные риски по иностранным активам. Кроме того, слабеющий рубль и рост стоимости благородного металла на мировом рынке вернули к росту и котировки на внутреннем. Однако аналитики сомневаются, что интерес к металлу сохранится надолго, а возвращения дофевральских объемов торгов и вовсе ждут не ранее чем через год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По итогам июля объем торгов драгоценными металлами на Московской бирже достиг рекордного показателя с начала СВО. Он достиг 10,1 млрд руб., на 17% превысив показатель предыдущего месяца, следует из данных торговой площадки. При этом объем операций с золотом на спот-рынке — 3,1 тонны — оказался рекордным в этом году. Как отмечает главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев, объемы больше 2 тонн в месяц проходили лишь в июне—июле 2022 года, а до этого — лишь в июле и ноябре 2021 года.

По мнению опрошенных “Ъ” экспертов, рост интереса инвесторов к драгоценному металлу происходит на фоне усложнения и удорожания операций с валютами. Торговля драгметаллами на Московской бирже — это квазиинструмент торговли валютой в силу высокой корреляции, спекулятивные операции в связи с этим ведутся активно, отмечает аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Эксперт связывает интерес к таким операциям с ростом экономических и политических рисков, а также с повышенной комиссией на торговлю валютами.

Кроме того, последние две недели цена на золото на российском рынке уверенно растет. За этот время она поднялась на 17%, приблизившись к уровню 3,5 тыс. руб. за 1 г. Это связано с ослаблением рубля и ростом цены золота в долларах, подчеркнул инвестиционный стратег «ВТБ Мои инвестиции» Алексей Михеев. Так, во вторник, 2 августа, стоимость драгоценного металла обновила месячный максимум — по данным агентства Investing.com, она достигала $1788 за тройскую унцию. Котировки декабрьского фьючерса превысили $1800 за унцию. За две недели цены выросли на 5,4–6,2%.

Для восстановления цен было две причины. На рынке возросли ожидания перехода ФРС к смягчению монетарной политики на фоне приближающейся глобальной рецессии. Кроме того, спрос на защитный актив возрос и из-за роста геополитических рисков на фоне визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань (см. стр. 1). «Усиление противостояния между США и Китаем может привести к дальнейшей фрагментации мировой экономики, разрыву связей, углубить глобальную рецессию и спровоцировать хаос на рынках»,— отмечает господин Васильев.

В условиях сохраняющихся геополитических и макроэкономических рисков рост цен на золото может продолжиться. По оценкам аналитиков Совкомбанка, ближайшей целью для металла будет уровень $1850 за тройскую унцию. На российском рынке цены будут расти быстрее за счет роста курса доллара, что положительно скажется на рублевой стоимости металла. «Во второй половине года курс доллара будет постепенно возвращаться в диапазон 65–70 руб./$. Это будет обеспечивать дополнительную рублевую доходность вложениям в золото»,— отмечает господин Васильев. Алексей Михеев полагает, что отметка $1700 за тройскую унцию, показанная в июле, окажется минимальным значением в этом году.

По оценке руководителя департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Игоря Пимонова, в августе объем торгов драгоценными металлами на Московской бирже вновь увеличится. Впрочем, Виктор Тунев сомневается, что существующий спрос на золото сохранится надолго. Если золото будет снижаться в цене из-за повышения ставок в мире или уменьшения геополитической напряженности, снизится и интерес к металлу, считает эксперт. Госпожа Лукичева оценивает, что хотя объем торгов в денежном выражении и продолжит расти, но к дофевральским значениям он вряд ли вернется скоро, а в Альфа-банке ожидают этого лишь к лету 2023 года.

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев