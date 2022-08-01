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Коммерсантъ FM
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Денежно-подкрепительная политика

Действия ЦБ поддержали курс рубля

Курсы ведущих мировых валют на российском рынке в начале недели отошли от локальных максимумов. Биржевой курс доллара вернулся к уровню 60 руб./$, а курс евро — ниже 62 руб./€. Аналитики отмечают, что активизации продаж могло способствовать продление запрета ЦБ на снятие валюты со счетов: держать ее там не до сентября, а до следующего марта многие не решились. Кроме того, сыграли роль и планы ЦБ возобновить действие бюджетного правила лишь с 2023 года.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На торгах Московской биржи в понедельник уверенное укрепление мировых валют относительно рубля было прервано после полудня. К этому времени курс доллара поднялся выше 62,6 руб., прибавив с закрытия пятницы больше 1 руб. и обновив максимум с 7 июля. Курс евро вырос почти на 1,5 руб., приблизившись к отметке 64 руб./€. Однако продолжения игры на понижение рубля не последовало. Активные продажи иностранных валют привели к существенной коррекции.

Курс доллара опускался до 59,3 руб./$, а закрылся чуть выше уровня 60 руб./$. Курс евро в моменте падал до 60,33 руб./€, на закрытии торгов остановившись на отметке 61,87 руб./€.

При этом активность торгов оставалась высокой: согласно данным Московской биржи, объем операций с американской валютой составил $2,86 млрд, с европейской валютой — €1,29 млрд.

Падение курсов иностранных валют совпало с сообщением ЦБ о продлении ограничений на снятие наличных долларов и евро еще на полгода — до 9 марта 2023 года. Кроме того, банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года, но на продажу другой иностранной валюты ограничений нет. Данный шаг был ожидаемым, о сохранении подобных ограничений глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла на пресс-конференции по итогам заседания регулятора 22 июля.

Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, 22 июля:

«У нас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты изменится к лучшему в ближайшем будущем».

В условиях действия западных ограничений у Банка России нет доступа к наличным резервным валютам, поэтому пролонгация запрета происходит в силу внешних факторов, а не из-за опасений регулятора за ослабление рубля, считают аналитики. Как считает главный аналитик ПСБ Егор Жильников, это ожидаемая, техническая вещь, которая уже была заложена в котировки. Однако на рынке могли оставаться те, кто покупал валюту в ожидании снятия запрета и не продавал ее до фактического решения регулятора. «Держать безналичную валюту без возможности ее инвестировать является убыточным, особенно в реальном выражении, то есть учитывая высокую инфляцию в долларах и евро»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Кроме того, хранение безналичной валюты на банковских и брокерских счетах уже не является бесплатным, указывает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Вместе с тем в Совкомбанке в базовом сценарии не исключают повторного продления ограничений на снятие наличной валюты со стороны Банка России в марте 2023 года. «Мы не ожидаем смягчения санкций Запада на поставки наличной валюты в Россию в ближайшие годы. Кроме этого, Россия взяла стратегический курс на замену недружественных валют на рубли и валюты дружественных стран»,— отмечает господин Васильев.

Дополнительное давление на курсы иностранных валют мог оказать доклад о денежно-кредитной политике ЦБ, опубликованный во второй половине дня.

Банк России в базовом сценарии предполагает возобновление действия бюджетного правила с 2023 года. В июле Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор готов начать операции в рамках нового бюджетного правила в случае его принятия в 2022 году. Возвращение к бюджетному правилу только в начале 2023 года, как считает главный аналитик ПСБ Егор Жильников, сохраняет навес долларов, который будет оказывать давление на курсы валют.

ЦБ объяснил мягкость спада взаимным ожиданием продавцов и покупателей

Впрочем, решение ЦБ по наличной валюте не меняет фундаментальной картины избыточного предложения валюты на фоне рекордных цен на сырье, единственным способом борьбы с которым остаются только прямые покупки валюты в рамках бюджетного правила. «Поддержку рублю оказывает по-прежнему высокий приток валюты по текущему счету платежного баланса РФ. Котировки Brent торгуются выше $100 за баррель, а спотовая цена на газ в Европе остается выше $2 тыс. за 1 тыс. кубометров»,— отмечает Михаил Васильев. Поэтому, как считает Владимир Евстифеев, восстановление бюджетного правила в модифицированном виде нужно для оказания давления на рубль. В случае запуска бюджетного правила, по его оценке, к концу третьего квартала курс доллара вернется к 65–68 руб./$, на конец года — 68–72 руб./$.

Виталий Гайдаев

  • Газета «Коммерсантъ» №138 от 02.08.2022, стр. 1

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