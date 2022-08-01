Денежно-подкрепительная политика

Курсы ведущих мировых валют на российском рынке в начале недели отошли от локальных максимумов. Биржевой курс доллара вернулся к уровню 60 руб./$, а курс евро — ниже 62 руб./€. Аналитики отмечают, что активизации продаж могло способствовать продление запрета ЦБ на снятие валюты со счетов: держать ее там не до сентября, а до следующего марта многие не решились. Кроме того, сыграли роль и планы ЦБ возобновить действие бюджетного правила лишь с 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На торгах Московской биржи в понедельник уверенное укрепление мировых валют относительно рубля было прервано после полудня. К этому времени курс доллара поднялся выше 62,6 руб., прибавив с закрытия пятницы больше 1 руб. и обновив максимум с 7 июля. Курс евро вырос почти на 1,5 руб., приблизившись к отметке 64 руб./€. Однако продолжения игры на понижение рубля не последовало. Активные продажи иностранных валют привели к существенной коррекции.

Курс доллара опускался до 59,3 руб./$, а закрылся чуть выше уровня 60 руб./$. Курс евро в моменте падал до 60,33 руб./€, на закрытии торгов остановившись на отметке 61,87 руб./€.

При этом активность торгов оставалась высокой: согласно данным Московской биржи, объем операций с американской валютой составил $2,86 млрд, с европейской валютой — €1,29 млрд.

Падение курсов иностранных валют совпало с сообщением ЦБ о продлении ограничений на снятие наличных долларов и евро еще на полгода — до 9 марта 2023 года. Кроме того, банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года, но на продажу другой иностранной валюты ограничений нет. Данный шаг был ожидаемым, о сохранении подобных ограничений глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла на пресс-конференции по итогам заседания регулятора 22 июля.

Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, 22 июля: «У нас нет оснований ожидать, что ситуация с поступлением наличной иностранной валюты изменится к лучшему в ближайшем будущем».

В условиях действия западных ограничений у Банка России нет доступа к наличным резервным валютам, поэтому пролонгация запрета происходит в силу внешних факторов, а не из-за опасений регулятора за ослабление рубля, считают аналитики. Как считает главный аналитик ПСБ Егор Жильников, это ожидаемая, техническая вещь, которая уже была заложена в котировки. Однако на рынке могли оставаться те, кто покупал валюту в ожидании снятия запрета и не продавал ее до фактического решения регулятора. «Держать безналичную валюту без возможности ее инвестировать является убыточным, особенно в реальном выражении, то есть учитывая высокую инфляцию в долларах и евро»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Кроме того, хранение безналичной валюты на банковских и брокерских счетах уже не является бесплатным, указывает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Вместе с тем в Совкомбанке в базовом сценарии не исключают повторного продления ограничений на снятие наличной валюты со стороны Банка России в марте 2023 года. «Мы не ожидаем смягчения санкций Запада на поставки наличной валюты в Россию в ближайшие годы. Кроме этого, Россия взяла стратегический курс на замену недружественных валют на рубли и валюты дружественных стран»,— отмечает господин Васильев.

Дополнительное давление на курсы иностранных валют мог оказать доклад о денежно-кредитной политике ЦБ, опубликованный во второй половине дня.

Банк России в базовом сценарии предполагает возобновление действия бюджетного правила с 2023 года. В июле Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор готов начать операции в рамках нового бюджетного правила в случае его принятия в 2022 году. Возвращение к бюджетному правилу только в начале 2023 года, как считает главный аналитик ПСБ Егор Жильников, сохраняет навес долларов, который будет оказывать давление на курсы валют.

Впрочем, решение ЦБ по наличной валюте не меняет фундаментальной картины избыточного предложения валюты на фоне рекордных цен на сырье, единственным способом борьбы с которым остаются только прямые покупки валюты в рамках бюджетного правила. «Поддержку рублю оказывает по-прежнему высокий приток валюты по текущему счету платежного баланса РФ. Котировки Brent торгуются выше $100 за баррель, а спотовая цена на газ в Европе остается выше $2 тыс. за 1 тыс. кубометров»,— отмечает Михаил Васильев. Поэтому, как считает Владимир Евстифеев, восстановление бюджетного правила в модифицированном виде нужно для оказания давления на рубль. В случае запуска бюджетного правила, по его оценке, к концу третьего квартала курс доллара вернется к 65–68 руб./$, на конец года — 68–72 руб./$.

Виталий Гайдаев