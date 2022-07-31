Третий тур

«Факел»—«Динамо» 3:3

Гонгадзе, 46; Акбашев, 48; Альшин, 86— Смолов, 26 (пен.), 44; Черов, 49 (автогол). Удаление: Захарян («Динамо»), 90+1 (2 ж. к.).

«Зенит»—«Локомотив» 5:0

Вендел, 63; Клаудинью, 76; Сергеев, 80, 90+1; Бакаев, 90+1. Удаление: Баринов («Локомотив»), 90.

«Сочи»—«Ахмат» 2:1

Нобоа, 20 (пен.), 49 — Трошечкин, 60.

«Пари Нижний Новгород»—ЦСКА 2:2

Сулейманов, 60, 85 — Чалов, 14; Кучаев, 22.

«Крылья Советов»—«Торпедо» 1:1

Шитов, 68 — Караев, 20.

«Спартак»—«Оренбург» 4:1

Перейра, 2; Соболев, 12; Промес, 38, 90+4 — Башич, 55. Незабитый пенальти: Промес, 90+3.

«Ростов»—«Химки» 1:0

Комличенко, 40. Удаление: Прохин («Ростов»), 78 (2 ж. к.).

Турнирная таблица

В Н П М О

1. «Зенит» 2 1 0 9:1 7

2. «Спартак» 2 1 0 9:3 7

3. ЦСКА 2 1 0 7:2 7

4. «Сочи»2 0 1 5:5 6

5. «Динамо» 1 2 0 8:4 5

6. «Ростов» 1 2 0 4:3 5

7. «Химки» 1 1 1 4:2 4

8. «Ахмат» 1 1 1 4:4 4

9. «Краснодар» 1 1 1 6:7 4

10. «Крылья Советов» 1 1 1 5:6 4

11. «Оренбург» 1 0 2 6:8 3

12. «Нижний Новгород» 0 2 1 3:6 2

13. «Локомотив» 0 2 1 3:8 2

14. «Факел» 0 2 1 6:7 2

15. «Торпедо» 0 1 2 2:8 1

16. «Урал» 0 0 3 1:8 0