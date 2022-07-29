Ксенофобия калечит

Читатели Русфонда в апреле этого года помогли десятилетнему Алеше Серагу собрать деньги на покупку слуховых аппаратов. С ними мальчик снова стал слышать пение птиц и даже шелест травы. Но теперь слух у Алеши резко ухудшился, снизился до 4-й степени — это последняя и самая тяжелая стадия тугоухости. Произошло это после того, как одноклассник ударил Алешу в лицо. Сам Алеша рассказывает, что его били в классе весь год — он раздражал ребят тем, что не такой, как все.

Алеша с мамой в прошлом году переехали в Татарстан, в город Чистополь, из Башкирии. Мальчик пошел в 4-й класс лицея №2. Алеша всегда хорошо учился, а вот отношения с одноклассниками сразу не заладились. Поскольку у мальчика тогда еще не было слухового аппарата, он иногда переспрашивал у соседа по парте то, что не расслышал во время урока. А сосед в ответ раздражался и жаловался учительнице, что Алеша мешает ему заниматься.

Учительница Инже Ахметова считает, что у Алеши сложный характер:

— Он оказался нелюдимым, вечно садился в уголок, ни с кем не общался, не участвовал в праздниках. На уроках задавал слишком много вопросов.

По словам учительницы, она не замечала, чтобы одноклассники били Алешу, а сам мальчик никогда не жаловался. Алеша и правда сначала никому ничего не рассказывал — даже маме, пока она не увидела у него синяки.

— Я тогда пошла в школу, поговорила с учительницей, с ребятами. На какое-то время это помогло, а потом произошел тот конфликт,— рассказывает Алешина мама Оксана Позолотина.

На перемене к Алеше подошел одноклассник и ударил его в глаз. На вопрос «Зачем ты это сделал?» мальчик ответил: «Потому что он меня бесит!»

— Реакция в родительском чате была единодушной: это же дети! Тем более мальчики — они всегда дерутся,— говорит Оксана.— И только одна-единственная мама написала, что такого в принципе быть не должно.

Алешина учительница тоже не видит в произошедшем ничего особенного:

— С мальчиками поговорил психолог, родители Алешиного одноклассника извинились перед ним и его мамой. А что еще мы можем сделать?

Читатели Русфонда каждый день помогают спасти жизни тяжелобольных детей, но при этом мы понимаем, что многие наши подопечные никогда не станут такими, как все. Сделать операцию или провести лечение — это только первый шаг. Дальше в дело вступает общество, которое может помочь, а может уничтожить. Что мы можем сделать, чтобы наше общество перестали раздражать дети и взрослые, которые чем-то отличаются от большинства? Начать, кажется, нужно с того, чтобы не считать историю Алеши случайным эксцессом. Детям хорошо бы объяснить, что если сегодня они позволяют себе презрение и ненависть, то завтра будут наносить увечья, калечить жизнь другому и себе. Однокласснику, ударившему Алешу, пришлось перейти в другую школу. Алеша очень хочет учиться, но боится возвращаться в класс, а еще ему предстоит длительное обследование в больнице. Мы будем следить за этой историей.

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Оксана Пашина, корреспондент Русфонда