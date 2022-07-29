Для спасения Маши Вохминой не хватает 799 602 руб.

Трансфузиолог НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Нара Степанян (Москва): «Учитывая диагноз и тяжелое течение болезни, Маше по жизненным показаниям необходима трансплантация костного мозга от неродственного донора из-за рубежа. Подбор и активацию донора, доставку трансплантата в клинику организует Национальный РДКМ».

Стоимость подбора и активации донора, доставки трансплантата 2 023 602 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 1 200 000 руб. Телезрители ГТРК «Пермь» соберут 24 тыс. руб. Не хватает 799 602 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Машу Вохмину, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Маши — Светланы Олеговны Вохминой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Экспертная группа Русфонда