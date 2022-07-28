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Коммерсантъ FM
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Алексиса Бека-Бека ждут на Лазурном Берегу

Французский футбольный клуб «Ницца» готов предложить московскому «Локомотиву» более €9 млн без учета бонусов за полузащитника Алексиса Бека-Бека, сообщает L'Equipe. По данным издания, «Ницца» в среду активизировала переговоры с «Локомотивом», поскольку полузащитник объявил о своем желании присоединиться к команде с Лазурного Берега.

Ранее французская газета уже сообщала об интересе «Ниццы» к 21-летнему хавбеку. Однако в «Локомотиве» позднее заявили об отсутствии предложений из Франции по Бека-Бека.

Француз Бека-Бека перешел в «Локомотив» в августе 2021 года. «РИА Новости»

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