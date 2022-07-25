Минздрав и Минтруд будут считать COVID-19 у медработников острым профзаболеванием

Минтруд и Минздрав приняли решение считать заражение COVID-19 профессиональным заболеванием, если медицинский работник заболел при исполнении трудовых обязанностей. Это следует из совместного письма двух ведомств, а также Профессионального союза медработников РФ о порядке расследования и установления профессионального заболевания, направленного в регионы.

Чиновники объяснили инициативу тем, что кодировку COVID-19 U07.1 и U07.2 можно отнести к перечню профессиональных заболеваний, утвержденному приказом Минздравсоцразвития №417н от 27 апреля 2012 года. В него входят инфекционные и паразитарные заболевания, связанные с воздействием инфекционных агентов. Для них применяются два кода МКБ-10, в том числе код Т75.8 «Другие уточненные эффекты воздействия внешних причин».

В письме говорится, что SARS-CoV-2 отнесен к II группе патогенности. Источником инфекции выступают пациенты, в том числе находящиеся в инкубационном периоде заболевания, и бессимптомные носители SARS-CoV-2, с которыми контактируют работники во время профессиональной деятельности.

Таким образом, Минздрав и Минтруд приходят к выводу, что имеются все основания для квалификации случаев заболеваний COVID-19 у работников медорганизаций при исполнении ими трудовых обязанностей как острое профессиональное заболевание. При этом ответственность за своевременное извещение о случае острого профзаболевания, об установлении, изменении или отмене диагноза возлагается на руководителя учреждения здравоохранения, установившего диагноз.

Отметим, согласно ст. 9 федерального закона №125 «Об обязательном страховании на случай временной нетрудоспособности», оплата временной нетрудоспособности сотруднику, который находится на больничном вследствие профзаболевания, назначается в сумме 100% от среднего заработка. Однако она ограничена четырехкратным размером ежемесячного страхового пособия. В случае смерти заболевшего, как следует из ст. 11 того же закона, размер единовременной страховой выплаты составляет 1 млн руб.

Наталья Костарнова