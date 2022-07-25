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Коммерсантъ FM
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Экс-губернатор Валерий Радаев выдвинулся в законодатели

Саратовское региональное отделение «Единой России» (ЕР) в минувшую субботу провело четвертый этап партийной конференции, на котором выдвинуло бывшего губернатора региона Валерия Радаева на выборы в законодательное собрание области. Политик не участвовал в праймериз партии, но его выдвижение согласовал генеральный совет ЕР. Господин Радаев занял первое место в региональной части списка №7. Напомним, он в течение десяти лет возглавлял регион, но 10 мая ушел в отставку. Его преемником стал Роман Бусаргин.

По словам источников “Ъ”, изначально рассматривался вариант, при котором Валерий Радаев станет сенатором от исполнительной власти региона. Для этого господин Бусаргин должен был включить его в свой список из трех потенциальных кандидатов в Совет федерации. Однако на минувшей неделе депутат Госдумы от региона Николай Панков сообщил в своем Telegram-канале, что исполнительную власть Саратовской области в верхней палате парламента будет представлять некий «дипломат», не работавший ранее в регионе, а Валерий Радаев примет участие в выборах в заксобрание. «Его (Валерия Радаева.— “Ъ”) хорошо знают, и он знаком с вопросами, которые волнуют людей. Кроме того, он уже работал в областной думе председателем (в созыве 2007–2012 годов.— “Ъ”)»,— объяснил господин Панков.

Собеседники “Ъ” утверждают, что под загадочным «дипломатом» депутат имел в виду бывшего посла России в Китае, экс-заместителя министра иностранных дел РФ Андрея Денисова. Спикер Госдумы Вячеслав Володин (избран от Саратовской области) заявил, что «Саратовская область только выиграет, если Андрей Иванович Денисов будет представлять ее в Совете федерации».

Ради выдвижения господина Радаева другим кандидатам «Единой России» из региональной части списка №7 пришлось подвинуться. Так, ее бывший первый номер, руководитель управления Роскомнадзора по Саратовской области Роман Чуйченко, спустился на второе место. А занимавшая пятую позицию директор школы искусств поселка Ровное Ольга Рындина вовсе была исключена из списка кандидатов партии власти.

Сергей Петунин, Саратов

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