Второй тур

ЦСКА—«Сочи» 3:0

Медина, 36, 90+2; Карраскаль, 56

«Оренбург»—«Урал» 3:0

Сычевой, 46, 67, 77. Удаление: Гогличидзе («Урал»), 36

«Краснодар»—«Спартак» 1:4

Сперцян, 60 (пен.) — Зобнин, 35; Промес, 46; Бородин, 52 (автогол); Мозес, 83. Удаление: Черников («Краснодар»), 37

«Химки»—«Нижний Новгород» 3:0

Руденко, 62; Мирзов, 82; Долгов, 90

«Динамо»—«Торпедо» 4:0

Смолов, 32, 69 (пен.); Фомин, 36 (пен.); Захарян, 45

«Локомотив»—«Ростов» 2:2

Миранчук, 35 (пен.); Марадишвили, 90+4 — Комличенко, 4; Уткин, 88. Удаление: Бека-Бека («Локомотив»), 65 (2 ж. к.)

«Ахмат»—«Факел» 2:1

Ильин, 37; Агаларов, 64 — Максимов, 27

Турнирная таблица

В Н П М О

1. ЦСКА 2 0 0 5:0 6

2. «Спартак» 1 1 0 5:2 4

3. «Зенит» 1 1 0 4:1 4

4. «Химки» 1 1 0 4:1 4

5. «Ахмат» 1 1 0 3:2 4

6. «Динамо» 1 1 0 5:1 4

7. «Крылья Советов» 1 0 1 4:5 3

8. «Сочи» 1 0 1 3:4 3

9. «Оренбург» 1 0 1 5:4 3

10. «Локомотив» 0 2 0 3:3 2

11. «Ростов» 0 2 0 3:3 2

12. «Факел» 0 1 1 3:4 1

13. «Краснодар» 0 1 1 3:6 1

14. «Нижний Новгород» 0 1 1 1:4 1

15. «Урал» 0 0 2 0:5 0

16. «Торпедо» 0 0 2 1:7 0