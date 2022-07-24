Гран-при Франции — 12-й этап чемпионата мира

1 (2). Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull Racing) —1:30.02.112. 2 (4). Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) – отставание 10,58. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) —16,495. 4 (3). Серхио Перес (Мексика, Red Bull Racing) — 17,310. 5 (19). Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) —28,872. 6 (7). Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 42,879. 7 (5). Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 52,026. 8 (10). Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 56,959. 9 (9). Дэниел Риккардо (Австралия, McLaren) — 1.00,372. 10 (15). Лэнс Стролл (Канада, Aston Martin) —1.02,549.
В скобках — позиция на стартовой решетке.
Чемпионат пилотов
1. Ферстаппен —233 очка. 2. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 170. 3. Перес — 163. 4. Сайнс — 144. 5. Расселл — 143. 6. Хэмилтон — 127. 7. Норрис — 70. 8. Окон — 56. 9. Валттери Боттас (Финляндия, Alfa Romeo) — 46. 10. Алонсо —37.
Кубок конструкторов
1. Red Bull — 396. 2. Ferrari — 314. 3. Mercedes — 270. 4. Alpine — 93. 5. McLaren — 89. 6. Alfa Romeo — 51.