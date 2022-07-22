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Коммерсантъ FM
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Инвесторы в ЖКХ просят уточнить регулирование

Мониторинг инфраструктуры

По данным исследования Национального центра ГЧП состояния и перспектив рынка государственно-частных проектов в ЖКХ, в сфере сохраняется приоритет частного финансирования (см. график). На ЖКХ приходится 80% всех ГЧП-проектов в РФ с инвестициями в 680 млрд руб., из которых более 620 млрд руб.— частные. Впрочем, потребность сектора во вложениях для модернизации и реконструкции оценивается в 4,5 трлн руб., и актуальность их привлечения высока.

При этом, как отмечается в докладе центра, в нынешней ситуации участники этого рынка сталкиваются не только с проблемами, связанными с уходом из РФ после начала ее военной операции на Украине иностранных поставщиков, ростом цен и санкционными рисками, но и с набором регуляторных проблем, специфичных для концессий и регулирования коммунальной отрасли в целом. Среди них — пробелы в законе о концессиях и сложности в реализации инвестпрограмм, например невозможность учета в тарифах «нестроительных» расходов на закупки транспорта, IT и серверов, а также необходимость включения мероприятий инвестпрограмм в отраслевые схемы для их утверждения. Проблемой в центре называют и отсутствие формальных требований к потенциальным концессионерам с одной стороны — и невозможность учесть их расходы на обследование объектов до инициирования соглашения с другой.

Как поясняет старший управляющий директор центра Максим Ткаченко, бурный рост ГЧП в коммунальной сфере с 2015 года привел к тому, что для передачи в концессию остались уже в основном объекты с достаточно сложной экономикой, требующие предпроектной подготовки, хотя и они важны и перспективны для ГЧП. «Чтобы инвестор пришел в такие проекты, нужно прежде всего идти по пути совершенствования регуляторики. Во-первых, требуется упрощение административных процедур, оптимизация бизнес-процессов и повышение их гибкости. Во-вторых, важно предложить рынку дополнительную поддержку в виде "бюджетного плеча". Мало дать льготные займы, нужно расширять возможности и для органов власти напрямую участвовать рублем в таких проектах для выравнивания разницы между экономически обоснованным и целевым ростом тарифов»,— говорит он.

Олег Сапожков

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