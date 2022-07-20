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Ну и что, что ВВП

Экономисты ищут валовому внутреннему продукту замену, которая не понравится политикам

Экономические и политические проблемы последнего десятилетия стали одним из факторов появления неформального «движения» в среде макроэкономистов — «После ВВП». В статье «Устарел ли ВВП?» американские экономисты Чарльз Халтен и Леонард Накамура подводят первые итоги дискуссии в академической экономике по этому поводу. Подходы к расчету «расширенного ВВП» существуют и адекватны, они основываются на дополнении изменений валового внутреннего продукта, измеряемом в деньгах «изменения благосостояний». Но в скорректированном и имеющем смысл для макроэкономистов определении ВВП он, вероятно, будет значимо снижаться в нынешней ситуации даже при росте «обычного» ВВП.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Статья Чарльза Халтена из Университета Мэриленда и Леонарда Накамуры из Резервного банка Филадельфии опубликована в серии препринтов американской экономической ассоциации NBER и посвящена дебатам Beyond GDP («то, что последует за ВВП») — «движению» в среде академических макроэкономистов, призванному определить будущее одного из ключевых макроэкономических показателей, который с 1950-х годов стал в том числе важнейшим политическим феноменом: с ростом экономоцентризма правительств в мире динамика ВВП стала постепенно ассоциироваться с экономическим прогрессом. Проблемы такого подхода, отметим, были очевидны «изобретателю» ВВП и систем национальных счетов Саймону Кузнецу: ВВП, понятие, производное от модели максимизации полезности в стандартной экономической теории, внутри экономической теории обрел особое положение в силу устройства сначала кейнсианской, а позже неокейнсианской парадигмы экономической политики и денежно-кредитной политики центробанков. Это во многом технический показатель, не отражающий адекватно ряд процессов в экономике, важных для исследователей. Внешними же «проблемами» ВВП являются его неочевидная связь с благосостоянием (которое экономисты по сей день умеют оценивать только ограниченно «объективно», несмотря на сугубо субъективный характер этого понятия) и в силу этого разнообразные искажения в экономической политике, связанные, с одной стороны, с «каноничностью» понятий «рост ВВП», практической синонимичностью его с многозначным «экономическим ростом», с другой — ростом важности для политиков и общества альтернативных макропоказателей.

Халтен и Накамура систематизируют оценки экономистов, включившихся в дискуссию Beyond GDP в 2018 году после одноименной вполне провокационной статьи экономиста Джозефа Стиглица и его коллег. Документ констатирует, что понятие «расширенного ВВП» (extended GDP — EGDP), обсуждаемое последние три года, вполне определимо с позиций экономики, и разногласия о том, как его измерять, преодолимы: даже сейчас возможно использование метрики EGDP как ВВП, дополненное (Халтен и Накамура называют такое дополнение «монетаристским мостом») оценкой динамики изменения «благосостояния» (wealth), не включаемое сейчас в стандартный ВВП. Рациональных идей о том, как можно производить денежную оценку таких «неизмеряемых» факторов, как состояние окружающей среды или неравенство, влияющее на потребление, достаточно много.

Тем не менее, констатируют Халтен и Накамура, важным фактором является то, что динамика EGDP с большой вероятностью будет в нынешней ситуации отрицательной при росте ВВП, определяемом действующим способом. В теории это должно привести политиков к коррекции своих приоритетов, однако, очевидно, для них будет проще и дешевле какое-то время игнорировать наработки Beyond GDP.

Дмитрий Бутрин

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