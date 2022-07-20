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Мутаз Баршим допрыгнул до Марии Ласицкене

Катарец выиграл третье золото мировых первенств

Очередной день чемпионата мира по легкой атлетике, который проходит в американском Юджине, зацементировал место в истории вида для катарца Мутаза Баршима. Он стал первым прыгуном в высоту, которому удалось трижды подряд победить на мировых первенствах. На этот раз победа получилась внешне очень легкой. Все рубежи, включая 2,37 м, принесший ему золото, Баршим брал с первой попытки, в то время как остальные, кажется, лишь обозначали конкуренцию.

С возрастом Мутаз Баршим приобрел очень важное умение — точечно подводить себя к самым значимым стартам, не охотясь за всеми попадающимися на пути медалями

С возрастом Мутаз Баршим приобрел очень важное умение — точечно подводить себя к самым значимым стартам, не охотясь за всеми попадающимися на пути медалями

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach, Kai Pfaffenbach / Reuters

С возрастом Мутаз Баршим приобрел очень важное умение — точечно подводить себя к самым значимым стартам, не охотясь за всеми попадающимися на пути медалями

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach, Kai Pfaffenbach / Reuters

Этот успех 31-летнего Мутаза Баршима заставил вспомнить о сборной, которая на американский чемпионат мира не приехала,— о сборной России. Все просто. Прыжки в высоту — очень особенная легкоатлетическая дисциплина, очень тонкая, что ли. Такая дисциплина, в которой все даже для величайших спортсменов всегда на самом деле висит на волоске, готовом порваться, вылиться в осечку из-за любой мелочи: не та погода, не то настроение, не та реакция трибун. Поэтому в ней десятилетиями держится высочайший уровень конкуренции. Поэтому в ней практически невозможно представить появление спортсмена, не просто все время находящегося в авангарде, а именно доминирующего.

В мужской легкой атлетике в минувшие четыре десятилетия, то есть с тех пор, как стали проводиться чемпионаты мира, родилось немало выдающихся прыгунов в высоту. Но никому из них не удалось выиграть больше двух первенств. Да и двукратный победитель, до того как на авансцену вышел Баршим, был единственный — феноменальный кубинец Хавьер Сотомайор, чей мировой рекорд — 2,45 м — держится с 1993 года и до сих пор похож на неприступную вершину гималайского восьмитысячника: можно любоваться покрытой снегом шапкой, но как добраться до нее, непонятно, потому что заключительная сотня метров штурма — сущий ад.

Зато в легкой атлетике женской такая доминирующая спортсменка, которой наплевать на тонкости жанра, в прошлом десятилетии созрела. Речь, разумеется, о россиянке Марии Ласицкене. И она три золота чемпионатов мира выиграть успела. В Юджине Ласицкене, год назад завоевавшая высшую награду на Олимпиаде в Токио, по идее, должна была сражаться за четвертое, но до мирового первенства из-за санкций, наложенных на отечественный спорт, не добралась. Так что Мутазу Баршиму и его достижению лучей славы досталось даже больше, чем могло бы быть, соревнуйся в Юджине удивительная российская прыгунья.

Купался катарец в них с удовольствием. И может быть, усмехался про себя над теми, кто несколько дней назад всерьез рассуждал о том, что в США Мутазу Баршиму выиграть, скорее всего, будет тяжелее, чем на предыдущих топовых состязаниях — чемпионатах мира 2017 и 2019 годов в Лондоне и Дохе, а также прошлогодней Олимпиаде, на которой он поделил золото с итальянским другом Джанмарко Тамбери. Причина не верить в Баршима на первый взгляд была веской. В конце концов, он не то что не совершил ничего экстраординарного, кричащего о фаворитском статусе, перед тем как отправиться на главный турнир года, в той части летнего сезона, что ему предшествовала,— он вел себя по ходу нее так, словно заранее плюнул на третье золото: выступил в паре соревнований, а прыжки исполнял такие, что с ними и в финал в Юджине квалифицироваться было бы непросто. Ну как можно ставить на человека, который не может справиться с 2,30 м?

Те, кто не верил, конечно, забывали об одной особенности Баршима. Высоко прыгать он научился рано, а в 2014 году взлетел даже на 2,43 м — лучше результаты были только у Сотомайора. Но с возрастом к катарцу пришло куда более важное умение: точечно подводить себя к самым значимым стартам, не охотясь за всеми попадающимися на пути медалями. Оно работало безотказно — в Лондоне в 2017 году, в Дохе в 2019-м, в Токио в 2021-м. Сработало и в 2022-м в Юджине.

За награды на чемпионате мира шла отчаянная рубка. В ней пытались выжить, используя иногда последний шанс, последнюю попытку после двух запоротых, замученный после Олимпиады травмами Джанмарко Тамбери, оказавшиеся в итоговой классификации впереди него украинец Андрей Проценко и кореец У Сан Ёк. Но это была рубка за серебро с бронзой. А к золоту в своем знаменитом стиле — легком, порхающем — слишком убедительно двигался Баршим, которому дополнительные попытки не потребовались ни на начальных высотах, ни на тех, с которыми спортсмены, обозначавшие несуществующую в реальности конкуренцию ему, испытывали жуткие проблемы. Планку он сбил в Юджине лишь однажды, когда, уже обеспечив себе титул, попросил установить планку на 2,41 м, так, ради маленького чемпионского шоу.

Алексей Доспехов

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