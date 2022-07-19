Киселев Василий Николаевич

Родился в 1947 году в селе Ярки Воронежской области. В 1970 году окончил Тульский политехнический институт. Начинал трудовую деятельность инженером-конструктором в новосибирском НИИ электронных приборов, прошел путь от секретаря парткома НИИ до завотделом Новосибирского обкома КПСС. В 1991–2000 годах занимал пост первого заместителя главы администрации Новосибирской области, затем в течение года работал начальником финансово-экономического управления в аппарате полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе. В 2001 году перешел в СУАЛ, где шесть лет занимал должность вице-президента по энергетике и взаимодействию с органами государственной власти. В 2008 году возглавил правление Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний. С 2011 года — старший партнер в Агентстве энергетического анализа. С 2013 года — директор «Сообщества потребителей энергии».