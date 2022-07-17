Первый тур

ЦСКА—«Урал» 2:0
Обляков, 45; Карраскаль, 64 (пен.).
«Оренбург»—«Крылья Советов» 2:4
Цыпченко, 31 (автогол); Аюпов, 83 — Ежов, 49; Глушенков, 54, 73; Якуба, 85.
«Ахмат»—«Спартак» 1:1
Тимофеев, 45+4 — Мозес, 83. Удаление: Рыбус («Спартак»), 41 (2 ж. к.).
«Торпедо»—«Сочи» 1:3
Дркушич, 51 (автогол) — Цаллагов, 35; Сарвели, 37; Мелкадзе, 90+1.
«Локомотив»—«Пари Нижний Новгород» 1:1
Изидор, 52 — Кротов, 72. Удаление: Сулейманов («Нижний Новгород»), 28 (2 ж. к.).
«Краснодар»—«Факел 2:2
Ионов, 24; Спецян, 40 — Дашаев, 10; Акбашев, 49. Незабитый пенальти: Кордоба («Краснодар»), 45+2.
«Динамо»—«Ростов» 1:1
Грулев, 16 — Комличенко, 68.