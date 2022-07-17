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Коммерсантъ FM
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Первый тур

ЦСКА—«Урал» 2:0

Обляков, 45; Карраскаль, 64 (пен.).

«Оренбург»—«Крылья Советов» 2:4

Цыпченко, 31 (автогол); Аюпов, 83 — Ежов, 49; Глушенков, 54, 73; Якуба, 85.

«Ахмат»—«Спартак» 1:1

Тимофеев, 45+4 — Мозес, 83. Удаление: Рыбус («Спартак»), 41 (2 ж. к.).

«Торпедо»—«Сочи» 1:3

Дркушич, 51 (автогол) — Цаллагов, 35; Сарвели, 37; Мелкадзе, 90+1.

«Локомотив»—«Пари Нижний Новгород» 1:1

Изидор, 52 — Кротов, 72. Удаление: Сулейманов («Нижний Новгород»), 28 (2 ж. к.).

«Краснодар»—«Факел 2:2

Ионов, 24; Спецян, 40 — Дашаев, 10; Акбашев, 49. Незабитый пенальти: Кордоба («Краснодар»), 45+2.

«Динамо»—«Ростов» 1:1

Грулев, 16 — Комличенко, 68.

  • Газета «Коммерсантъ» №127/П от 18.07.2022, стр. 12

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