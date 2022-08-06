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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 55 лет декану факультета международной журналистики МГИМО Ярославу Скворцову

Ярослав Скворцов

Ярослав Скворцов

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Ярослав Скворцов

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Его поздравляет президент «Газпром-Медиа Радио» Юрий Костин:

— Дорогой Ярослав! Нас связывают, как это ни драматично звучит, десятилетия дружбы. Поэтому я не понаслышке знаю, что ты являешь собой пример достойнейшего сына Отечества, а значение твоей миссии невозможно переоценить. Будучи преподавателем и деканом факультета международной журналистики МГИМО, ты воспитал целое поколение «птенцов гнезда Скворцова», которые, уверен, не подведут ни тебя, ни Россию. Желаю тебе счастья, семейного благополучия, вдохновения и здоровья!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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