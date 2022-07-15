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Коммерсантъ FM
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Алексей Миранчук не нужен «Аталанте»

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Аталанта» Джан Пьеро Гасперини заявил, что российский полузащитник Алексей Миранчук может быть выставлен клубом на трансфер.

В среду «Аталанта» провела товарищеский матч, в котором одержала победу со счетом 10:0. Миранчук, а также полузащитник Йосип Иличич и нападающий Сам Ламмерс не участвовали в игре. «Это игроки, которые могут быть выставлены на трансферный рынок. На данном этапе я должен думать о том, какой будет команда. Сейчас мы должны начать укреплять состав»,— цитирует Гасперини журналист Джорджо Дуси в Twitter.

Ранее СМИ сообщали, что 26-летний Миранчук может перейти из «Аталанты» в «Рому».

Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года из московского «Локомотива», сумма сделки, по данным СМИ, составила €14,5 млн. С тех пор полузащитник провел за команду из Бергамо 56 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач. В минувшем сезоне россиянин сыграл за «Аталанту» в общей сложности в 25 встречах, отметившись 2 мячами и 5 голевыми передачами. «РИА Новости»

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