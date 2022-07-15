Для спасения Ангелины Солдатовой не хватает 745 428 руб.

Заведующий отделением патологии позвоночника Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): «У Ангелины грудопоясничный сколиоз 4-й степени. Деформация с течением времени будет увеличиваться, повышая риск сердечно-легочной недостаточности. Учитывая возраст ребенка и потенциал роста, требуется вертикальная фиксация и коррекция позвоночника по щадящей технологии VBT, позволяющей сохранить его подвижность. Операция предотвратит осложнения, прогрессирование деформации. После восстановления качество жизни Ангелины значительно улучшится, она сможет вести активный образ жизни наравне со сверстниками».

Стоимость операции 1 326 428 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 550 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 745 428 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Ангелину Солдатову, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Ангелины — Александры Павловны Солдатовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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