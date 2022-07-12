Теннис
Рейтинг АТР
1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 7775 очков. 2 (2). Александр Зверев (Германия) — 6850. 3 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6165. 4 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5150. 5 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 5050. 6 (7). Карлос Алькарас (Испания) — 4845. 7 (3). Новак Джокович (Сербия) — 4770. 8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3700. 9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3445. 10 (13). Янник Синнер (Италия) — 3185. 11 (12). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3155. 12 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3025. 13 (14). Тейлор Фриц (США) — 2975. 14 (15). Диего Шварцман (Аргентина) — 2325. 15 (11). Маттео Берреттини (Италия) — 2280. 16 (17). Марин Чилич (Хорватия) — 2130. 17 (18). Рейлли Опелка (США) — 2055. 18 (20). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 1926. 19 (21). Григор Димитров (Болгария) — 1740. 20 (19). Роберто Баутиста Агут (Испания) — 1658… 27 (22). Карен Хачанов — 1440... 40 (42). Аслан Карацев (оба — Россия) — 1062.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 8336 очков. 2 (3). Анетт Контавейт (Эстония) — 4326. 3 (5). Мария Саккари (Греция) — 4190. 4 (4). Паула Бадоса (Испания) — 4030. 5 (2). Онс Жабер (Тунис) — 4010. 6 (6). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3267. 7 (8). Даниэль Коллинз (США) — 3131. 8 (9). Джессика Пегула (США) — 3087. 9 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2886. 10 (11). Эмма Радукану (Великобритания) — 2717. 11 (12). Коко Гауфф (США) — 2647. 12 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2635. 13 (16). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2635. 14 (15). Лейла Фернандес (Канада) — 2588. 15 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 2477. 16 (18). Симона Халеп (Румыния) — 2415. 17 (14). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2353. 18 (17). Елена Остапенко (Латвия) — 2302. 19 (21). Вероника Кудерметова (Россия) — 2090. 20 (20). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2016… 29 (30). Екатерина Александрова (Россия) — 1706...
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.