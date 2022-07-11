Неймар остается в ПСЖ

Французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) включил 11 футболистов в трансферный лист, в список не вошел бразильский нападающий Неймар, сообщает Marca.

Отмечается, что в список вошли полузащитники Леандро Паредес, Джорджиньо Вейналдум, Юлиан Дракслер, Андер Эррера, вратарь Абду Диалло, форвард Мауро Икарди, защитник Левен Курзава. По словам источника, у ПСЖ могут возникнуть проблемы с поиском команд для футболистов из-за высокой стоимости трансферов, а также больших зарплат игроков.

В июне СМИ сообщили, что Неймар хочет покинуть ПСЖ из-за интервью президента клуба Насера аль-Хелаифи, который в ответ на вопрос о будущем игрока заявил, что ждет от всех футболистов большей самоотдачи, чем в прошлом сезоне. Но форвард не вошел в трансферный лист. Новый главный тренер клуба Кристоф Гальтье заявил, что желает сохранить в команде бразильского нападающего. «РИА Новости»