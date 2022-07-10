Ставки задержались на высоте

Хотя крупнейшие банки формально декларировали серьезное снижение ставок по кредитам, минимальный номинальный размер которых в мае составил менее 10% годовых, реальный уровень оказался значительно выше. По данным ЦБ, если ставки и уменьшались, то по долгосрочным займам, тогда как стоимость коротких кредитов даже существенно выросла. Но эксперты все-таки ожидают ее снижения на фоне закрытия в июне дорогих трехмесячных депозитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно статистике Банка России, средние ставки по кредитам населению в мае все еще находились на относительно высоком уровне, несмотря на то что банки декларировали их заметное снижение. Как следует из данных регулятора, в мае диапазон средневзвешенных ставок по розничным кредитам в рублях был на уровне 14,39–26,54%. Максимальные ставки по депозитам в топ-10 банках в мае составляли 9,8–12,095%, то есть в 1,5–2,2 раза ниже кредитных ставок для населения.

Средневзвешенная ставка считается по выданным в течение месяца кредитам (исходя из ставки в кредитном договоре и объема предоставленных кредитов за отчетный месяц). Таким образом эти показатели отражают уровень реальных ставок, а не номинальных.

Самыми дорогими оказались кредиты на срок 31–90 дней, их стоимость за месяц резко возросла — до 26,54% (на 7,08 п. п.). В эту категорию попадают POS-кредиты и кредиты наличными, отмечает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. «Банки в принципе стремятся эти кредиты выдавать дороже… Заемщик смотрит на совокупную переплату, которая в коротких кредитах может быть небольшой относительно более длинных сроков»,— поясняет он.

По данным ЦБ, возросла и стоимость автокредитов (на сроках от 31 до 180 дней) — на 3,62–5,78 п. п. Стоимость остальных видов кредитов (преимущественно сроком от года) снижалась в среднем на 0,01–4,65 п. п., ставки по ним в мае были на уровне 15,14% годовых.

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При этом в мае, как отмечал ЦБ, кредитование как розничное, так и корпоративное не росло. Причем многие банки декларировали снижение ставок по потребительским кредитам. Сбербанк снижал ставку по потребкредитам в начале и конце мая (на 2 п. п., до 17,9%, и еще на 2 п. п., до 15,9%). Ряд крупных банков в мае опустили ставки до 9,9% (ВТБ, Альфа-банк, ПСБ, Газпромбанк, Почта-банк и др.). Однако реальный уровень ставок по выданным кредитам оказался гораздо выше, свидетельствуют данные ЦБ.

Этому есть несколько объяснений. По словам гендиректора АКРА Михаила Сухова, решающее значение для стоимости потребительских ссуд в марте—мае оказала высокая (18–20% годовых) ставка по краткосрочным рублевым депозитам.

«В июне в большинстве банков дорогие депозиты истекают, что дает большие возможности снижать процентную ставку по кредитам,— продолжает он.— Уже в этом году мы можем увидеть в статистике возврат ставок к уровню начала года — около 15% по ссудам до года (сейчас они на уровне 24,65% годовых.— “Ъ”)».

Сдерживающее влияние на снижение стоимости ссуд оказывает и относительно высокий уровень риска, который в полном объеме закладывается банками в ценообразование, добавляет господин Сухов. «Необходимо иметь в виду, что основной объем выдачи формируют розничные подразделения крупных банков, которые вне зависимости от итогового финансового результата ориентируются на прибыльность розничного бизнеса и используют для ценообразования актуальные уровни потерь по розничному портфелю и ставки привлечения вкладов населения,— поясняет он.— Поэтому если по другим направлениям бизнеса банк может привлекать средства дешевле или размещать их с меньшим риском, то на стоимость необеспеченных потребительских ссуд это не оказывает непосредственного влияния».

Впрочем, пока уровень потерь стабилен. На начало июня 2022 года, по данным ЦБ, всего население имело кредиты на 24,89 трлн руб. (и в рублях, и в валюте). Объем просроченных долгов на 1 июня превысил 1 трлн руб., показав незначительный прирост (+1,6%). А вот в кредитовании с июня фиксируется восстановление уже по всем видам кредитов, показали предварительные данные Frank RG (см. «Ъ-Онлайн» от 7 июля). Сейчас спрос на кредиты стимулирует сам факт возможности взять кредит, поскольку банки начали ослаблять кредитные гайки, а у клиентов появилось больше понимания относительно дальнейших рисков потери работы, отмечает Юрий Грибанов. Он полагает, что в дальнейшем кредиты будут дешеветь на фоне «органического восстановления рынка».

Ольга Шерункова