0,23 процента составила недельная инфляция в РФ в период с 25 июня по 1 июля, сообщил Росстат. Показатель вырос относительно нулевой инфляции за 18–24 июня и дефляции 0,12% за 11–17 июня. Минэкономики вчера оценило, что инфляция в годовом выражении по состоянию на 1 июля составила 16,19%. Основной рост цен за неделю с 25 июня по 1 июля пришелся на 1 июля (плюс 0,2%) — драйвером такого ускорения стала ежегодная индексация тарифов ЖКХ (на 4,21%). Цены в сегменте регулируемых и туристических услуг (на фоне продолжения периода отпусков) выросли на 3,65% после 0,79% на предыдущей неделе. Инфляцию сдержало продовольствие, в этом сегменте снижение цен ускорилось до 0,38% после 0,3% неделей ранее.