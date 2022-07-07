Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Непризнанное призвание

Скончалась Алла Богуславская

На 90-м году жизни после долгой и тяжелой болезни умерла Алла Богуславская — одна из лучших танцовщиц Большого театра 1950–1970 годов, великий педагог, автор уникальных учебных пособий, первый российский преподаватель «джаз-танца» и последний хранитель системы танца народно-характерного. Ее вспоминает Татьяна Кузнецова.

Алла Богуславская

Алла Богуславская

Фото: Из архива Большого театра

Алла Богуславская

Фото: Из архива Большого театра

Алла Богуславская — одна из лучших танцовщиц «золотого века» Большого театра и лучший преподаватель характерного танца за последние полвека — не оставила после себя ни плеяды исполнителей, ни педагогической школы. Она учительствовала в Московской академии хореографии более сорока лет, работала репетитором в Большом театре, не раз возобновляла «характерные» акты в классических балетах, написала ценнейшие учебники по народно-характерному и джаз-танцу, обладала бесспорным авторитетом в балетном сообществе, но все это скорее вопреки людям и обстоятельствам. Никто не записывал на видео ее уроки (кроме давнего и единственного получасового класса с юным Геннадием Яниным в роли ученика). Ее бесчисленные ученицы-стажеры разъезжались по России и ближнему зарубежью и тонули на их безбрежных просторах. В академии она не возглавляла кафедру — напротив, постоянно оборонялась от методической безграмотности старших по званию. Никто не спешил укрепить ее авторитет и в Большом: конкуренты-репетиторы характерного танца выдавили ее из театра с благословения Алексея Ратманского (и это, наверное, один из главных просчетов славной эпохи его художественного руководства). Старые классические балеты, которые она, отвечая за характерные танцы, ставила в других городах и странах с Владимиром Васильевым, Раисой Стручковой, Михаилом Мессерером, исчезали из репертуара вместе с артистами, успевшими усвоить блистательную манеру московского исполнительства. Она всем была неудобна — бескомпромиссная, требовательная, одинокая защитница того великого характерного танца 1930–1960-х годов, который — с детально проработанной методикой и сводом правил, не менее сложных, чем в танце классическом,— стал главным завоеванием советской эпохи.

Алла Богуславская попала в балет благодаря Екатерине Гельцер: мать будущей танцовщицы была личным куафером главной гранд-дамы московского балета, выразившей желание лично позаниматься с ребенком. И свои первые уроки Богуславская получила в роскошной квартире балерины, используя вместо станка спинку кровати из карельской березы. В училище Аллу приняли в разгар войны, однако педагоги были лучшими из лучших: классику вела Галина Петрова, к чьим советам охотно прибегала сама Уланова, характерный танец — солист Большого и главный московский методист Анатолий Кузнецов. В театр Богуславская поступила в 1951-м, приняли почти весь класс; это было перспективное время — назревала смена поколений. В те годы юнцов живо распределяли на «классиков» и «характерных». Высокую, статную, прекрасно выученную Богуславскую направили по «характерной» линии. Многие партии она получила «из первых рук» — от легендарных первых исполнительниц, репетировала и нередко танцевала со своим педагогом Кузнецовым. Темперамент, закованный в строгие рамки хороших манер, аристократическая осанка, «возрожденческое» лицо с большим лбом и прямым тонким носом сделали ее лучшей во всевозможных мазурках, главной среди «благородных» испанок и великолепной леди Капулетти в «Ромео и Джульетте» Леонида Лавровского. Правда, сама она ценила партии с «преодолением» природных данных — вроде служанки в том же спектакле. В 1970-е, когда характерный танец начал приходить в запустение вместе со старым репертуаром, ей досталась княгиня Бетси в «Анне Карениной» Щедрина в постановке Майи Плисецкой — на пуантную роль светской львицы ее назначила сама Плисецкая.

В 1974-м, сразу после выхода на танцевальную пенсию, она стала преподавать характерный танец в МАХУ; я выпускалась в ее первом классе. За три года работы перфекционизм педагога вместе с требовательной любовью к ученикам не только обеспечил удачное распределение всего курса, но на всю жизнь привил ее питомцам честное до щепетильности отношение к профессии. Уже тогда Богуславской приходилось бороться за характерный танец, ставший необязательным довеском к классическому тренажу; за методику, разработке которой ее учителя посвятили жизнь, за «станок» в программе характерного танца. Она с полным на то основанием говорила, что «сейчас вокруг народно-сценического танца сложилась ситуация, характерная для конца XIX века, когда не существовало единой системы в освоении характерных танцев и артистов просто "натаскивали" на исполнение отдельных номеров». Но конъюнктура оказалась непобедимой: при отстаивании своих позиций Богуславская оставалась в одиночестве.

Московская академия все же придумала, как направить энергию и интеллект неуступчивого педагога в безопасное русло. Директриса Софья Головкина еще в советские времена поручила Богуславской организовать курсы «танца модерн», отправив ее в Восточную Германию обменяться опытом: мы им — исторический «характерный», они нам — современность. Но тщетно новый миссионер объясняла, что на курсах изучала «джаз-танец» — урок «модерна» так и закрепился в программе. Отличие «джаза» от «модерна» и основы его преподавания Богуславская изложила сначала в программе, а под конец жизни и в учебнике — наиболее серьезном в России; его издание — самое полезное, что сделала академия для просвещения будущих артистов. Издали и написанные неудобным педагогом два подробных пособия по народно-сценическому танцу, хотя сама московская школа этой методикой так и не пользуется. Но все же хотя бы на бумаге великому педагогу Богуславской удалось сохранить для пытливых потомков те знания, на которых расцвело танцевальное искусство ее поколения и которыми сама она всю жизнь пыталась одарить своих учеников.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...