1/4 финала Wimbledon

Мужчины. Новак Джокович (Сербия, 1)—Янник Синнер (Италия, 10) 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2. Кэмерон Норри (Великобритания, 9)—Давид Гоффен (Бельгия) 3:6, 7:5, 2:6, 6:3, 7:5.
Сегодня в 1/4 финала встречаются Тейлор Фриц (США, 11)—Рафаэль Надаль (Испания, 2), Кристиан Гарин (Чили)—Ник Кириос (Австралия).
Женщины. Татьяна Мария (Германия)—Юле Нимайер (Германия) 4:6, 6:2, 7:5. Онс Жабер (Тунис, 3)—Мария Боузкова (Чехия) 3:6, 6:1, 6:1.
Сегодня в 1/4 финала встречаются Симона Халеп (Румыния, 16)—Аманда Анисимова (США, 20), Айла Томлянович (Австралия)—Елена Рыбакина (Казахстан, 17).