78,62 процента составила в июне инфляция в Турции в годовом выражении, следует из данных Института статистики этой страны. Показатель ускорился с майских 73,5% и стал рекордным с сентября 1998 года. Сильнее всего выросли цены на транспорт (123,37%) и на продовольствие (93,93%). По альтернативным подсчетам группы исследования инфляции (ENAG), цены в июне выросли куда значительнее — на 175,55% в годовом выражении. На этом фоне Центробанк Турции сохраняет ключевую ставку неизменной на уровне 14% с декабря прошлого года, а власти даже планирует ее дальнейшее снижение. Это ведет к ослаблению лиры: по данным Reuters, с начала года она упала к доллару примерно на 28% (за 2021 год — на 44%).