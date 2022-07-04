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Кандидатский турнир

14-й, заключительный тур. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша)—Ян Непомнящий (Россия) 0,5:0,5. Дин Лижэнь (Китай)—Хикару Накамура (США) 1:0. Фабиано Каруана (США)—Алиреза Фирузджа (Франция) 0:1. Рихард Раппорт (Венгрия)—Теймур Раджабов (Азербайджан) 0:1.

Итоговое положение участников. 1. Непомнящий — 9,5 очка. 2. Дин Лижэнь — 8. 3. Раджабов — 7,5. 3. Накамура — 7,5. 5. Каруана — 6,5. 6. Фирузджа — 6. 7. Дуда — 5,5. 8. Раппорт — 5,5.

Непомнящий завоевал право участвовать в матче за звание чемпиона мира против обладателя титула норвежца Магнуса Карлсена.

  • Газета «Коммерсантъ» №118 от 05.07.2022, стр. 12

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