Четвертый круг Wimbledon

Мужчины. Кристиан Гарин (Чили)—Алекс Де Минор (Австралия, 19) 2:6, 5:7, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (8:6). Ник Кириос (Австралия)—Брэндон Накашима (США) 4:6, 6:4, 7:6 (7:2), 3:6, 6:2. Тейлор Фриц (США, 11)—Джейсон Кублер (Австралия) 6:3, 6:1, 6:4.
1/4 финала. 05.07: Новак Джокович (Сербия, 1)—Янник Синнер (Италия, 10), Давид Гоффен (Бельгия)—Кэмерон Норри (Великобритания, 9). 06.07: Гарин—Кириос, Фриц—победитель матча Рафаэль Надаль (Испания, 2)—Ботик ван де Зандсхульп (Нидерланды, 21).
Женщины. Елена Рыбакина (Казахстан, 17)—Петра Мартич (Хорватия) 7:5, 6:3. Айла Томлянович (Австралия)—Ализе Корне (Франция) 4:6, 6:4, 6:3. Симона Халеп (Румыния, 16)—Паула Бадоса (Испания, 4) 6:1, 6:2. Аманда Анисимова (США, 20)—Армони Тан (Франция) 6:2, 6:3.
1/4 финала. 05.07: Мария Боузкова (Чехия)—Онс Жабер (Тунис, 3), Татьяна Мария (Германия)—Юле Нимейер (Германия). 06:07: Томлянович—Рыбакина, Халеп—Анисимова.