Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Четвертый круг Wimbledon

Мужчины. Кристиан Гарин (Чили)—Алекс Де Минор (Австралия, 19) 2:6, 5:7, 7:6 (7:3), 6:4, 7:6 (8:6). Ник Кириос (Австралия)—Брэндон Накашима (США) 4:6, 6:4, 7:6 (7:2), 3:6, 6:2. Тейлор Фриц (США, 11)—Джейсон Кублер (Австралия) 6:3, 6:1, 6:4.

1/4 финала. 05.07: Новак Джокович (Сербия, 1)—Янник Синнер (Италия, 10), Давид Гоффен (Бельгия)—Кэмерон Норри (Великобритания, 9). 06.07: Гарин—Кириос, Фриц—победитель матча Рафаэль Надаль (Испания, 2)—Ботик ван де Зандсхульп (Нидерланды, 21).

Женщины. Елена Рыбакина (Казахстан, 17)—Петра Мартич (Хорватия) 7:5, 6:3. Айла Томлянович (Австралия)—Ализе Корне (Франция) 4:6, 6:4, 6:3. Симона Халеп (Румыния, 16)—Паула Бадоса (Испания, 4) 6:1, 6:2. Аманда Анисимова (США, 20)—Армони Тан (Франция) 6:2, 6:3.

1/4 финала. 05.07: Мария Боузкова (Чехия)—Онс Жабер (Тунис, 3), Татьяна Мария (Германия)—Юле Нимейер (Германия). 06:07: Томлянович—Рыбакина, Халеп—Анисимова.

  • Газета «Коммерсантъ» №118 от 05.07.2022, стр. 12

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...