Рекордный взлет «Иркута»

Акции корпорации «Иркут» неожиданно стали лидерами роста на российском рынке. За неделю они подорожали на 100%, вернувшись к значениям четырехлетней давности. По мнению экспертов, этому могли способствовать частичное смягчение санкций США, слабое понимание инвесторами сути происходящего вокруг «Иркута», а также «дефицит торговых идей» на фоне отказа ряда компаний, прежде всего «Газпрома», платить дивиденды. Однако в активах с такой низкой ликвидностью резкий взлет может быстро смениться столь же резким падением и риски для инвесторов велики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выкатка самолета МС-21-300 на заводе корпорации «Иркут»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Выкатка самолета МС-21-300 на заводе корпорации «Иркут»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На торгах Московской биржи 4 июля акции «Иркута» обновили максимум с сентября 2018 года, достигнув 69,9 руб. По итогам торгов котировки остановились на 69,7 руб., превысив закрытие предыдущего дня на 27%. За неделю уверенного роста бумаги подорожали вдвое, тогда как индекс Московской биржи упал на 9%. Рост сопровождался высокой активностью инвесторов. Объем торгов 4 июля составил 632 млн руб., это еще один рекорд с осени 2018 года. В последний год ежедневный объем торгов бумагами «Иркута» редко превышал 100 млн руб., а по большей части не доходил до 10 млн руб.

«Иркут» входит в государственную Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), выпускает гражданские (SSJ-100, МС-21) и военные самолеты. В 2021 году выручка выросла на 77%, до 209,7 млрд руб. Чистая прибыль превысила 5,6 млрд руб. против убытка почти в 70 млрд руб. годом ранее.

Уверенный рост акций начался на прошлой неделе, после того как 28 июня Минфин США объявил о частичном снятии ограничений на сделки с ОАК и рядом ее дочерних структур, включая «Иркут». Ряд инвесторов и аналитиков восприняли это как серьезное улучшение ситуации. «Снятие ограничений снимает риски реализации проектов компании и использования иностранных технологий»,— считает, например, главный аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Виктор Тунев.

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Однако на самом деле речь идет не об этом. США временно разрешили ряд операций, касающихся только товаров, технологий или услуг для обеспечения безопасности полетов и только в отношении самолетов, зарегистрированных за пределами РФ. То есть лицензия позволяет иностранным перевозчикам закупать у «Иркута» запчасти и услуги для поддержания старого парка самолетов советского и российского производства. Все SSJ зарегистрированы в РФ, а МС-21 пока даже не находится в коммерческой эксплуатации. Более обоснованным выглядит мнение, высказанное “Ъ” другим участником фондового рынка: «Можно предположить, что в условиях невозможности закупок иностранных самолетов рост заказов обеспечит существенную загрузку "Иркута"».

Подлить масла в огонь могло то, что на фоне решения ГОСА «Газпрома» не платить дивиденды (см. “Ъ” от 30 июня) локальные инвесторы начали лихорадочно искать свежие торговые идеи. По словам стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, их интересует в первую очередь внутренние истории, которые могут показать серьезный рост в ближайшие месяцы. «С учетом частичного перевода экономики на военные рельсы и усиленного финансирования оборонзаказа "Иркут" выглядит бенефициаром текущей геополитической и экономической ситуации»,— отмечает он. При этом на российском рынке эмитентов, близких к оборонке, почти нет. На бирже торгуются акции самой ОАК, но их бурный рост дочерней компании не затронул.

Кроме того, с учетом низкой ликвидности акций «Иркута» появление любой значительной заявки может провоцировать сильные движения котировок.

По словам личного брокера «Открытие Инвестиции» Алексея Петровского, спекулятивная игра инвесторов с такими бумаги — частое явление на российском рынке. Участники рынка отмечают повышенные риски таких спекуляций. «Сейчас и "Иркут", и ОАК оцениваются рынком достаточно дорого, если принять во внимание их финансовые показатели, высокий уровень долгов и низкое качество корпоративного управления»,— отмечает господин Тунев. В таких инвестициях, предупреждает Алексей Петровский, трудно предугадать точку разворота, следовательно, и убытки для тех, кто покупает по высоким ценам, могут оказаться большими.

Виталий Гайдаев