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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 49 лет президенту—гендиректору ПБК ЦСКА Андрею Ватутину

Андрей Ватутин

Андрей Ватутин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Андрей Ватутин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко:

— Андрей, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю здоровья, успехов и побед — все, как полагается. Не знаю, как тебе это удается, но ЦСКА уже много лет остается островком стабильности в самые непростые времена. Болельщики могут даже не догадываться, чего это тебе стоило, сколько нервных клеток потрачено. Иногда приходилось изображать радость, когда на то не было предпосылок и поводов. Мы с тобой служим спорту, и нам важны медали и трофеи, но жизнь не ограничивается размерами баскетбольной площадки, и знаю, что главная твоя победа в этом году случилась в семье — родилась вторая дочка. Такого дубля у тебя еще не было! Поэтому еще раз от всей души желаю здоровья, всех благ тебе, твоим родным и близким.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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