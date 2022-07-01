Для спасения Владика Маринина не хватает 806 051 руб.

Трансфузиолог НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Нара Степанян (Москва): «У Владика редкое генетическое заболевание — врожденный дискератоз. Течение болезни тяжелое. По жизненным показаниям мальчику необходима трансплантация костного мозга от неродственного донора. Подбор и активацию неродственного донора, доставку трансплантата в клинику организует Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».

Стоимость подбора и активации донора, доставки трансплантата 849 051 руб. Телезрители ГТРК «Нижний Новгород» соберут 43 тыс. руб. Не хватает 806 051 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Владика Маринина, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Владика — Надежды Валерьевны Марининой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

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