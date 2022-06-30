Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Крупнейшие производители мороженого в России по объему производства в 2021 году

Место Компания Объем производства (тыс. тонн) Динамика год к году (%)
1 ГК «Ренна» 50,4 17,2
2 Unilever 45 0,9
3 ГК «Айсберри» 44 19,9
4 ГК «Русский холод» 32 -10,9
5 Froneri 25,9 29,5
6 «Чистая линия» 22 22,2
7 ГК «Славица» 21,2 18,4
8 «Челны холод» 17,1 3
9 Фабрика «Фрост» 12,2 -10,3
10 ГК «Новосибхолод» 12,1 0,8

Источники: Национальный союз производителей молока, Streda Consulting.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...