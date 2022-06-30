Крупнейшие производители мороженого в России по объему производства в 2021 году

Место Компания Объем производства (тыс. тонн) Динамика год к году (%) 1 ГК «Ренна» 50,4 17,2 2 Unilever 45 0,9 3 ГК «Айсберри» 44 19,9 4 ГК «Русский холод» 32 -10,9 5 Froneri 25,9 29,5 6 «Чистая линия» 22 22,2 7 ГК «Славица» 21,2 18,4 8 «Челны холод» 17,1 3 9 Фабрика «Фрост» 12,2 -10,3 10 ГК «Новосибхолод» 12,1 0,8