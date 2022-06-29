Снигирева Марианна Владимировна

Родилась 6 декабря 1974 года. В 1997 году окончила факультет филологии Пермского государственного университета, в 2006 году — Высшую школу международного бизнеса.

Начала карьеру журналистом отдела моды, с 1997 по 2001 год работала на пермском телеканале «Уралинформ-ТВ». В 2001 году была исполнительным директором в пермской газете «Телесемь». В 2001–2003 годах — руководитель проектов в екатеринбургском издательском доме «Абак-Пресс». С 2003 по 2006 год — исполнительный директор в медиаагентстве Cabrio.

В 2006–2008 годах работала на должности административного директора в агентстве медиакоммуникаций Optimum Media OMD Group. С 2008 по 2014 год — управляющий директор коммуникационной компании LBL Communication Group. В 2014–2020 годах была операционным директором ритейлера Otto Group Russia. С 2018 года работала в «Нетологии», 6 мая 2021-го заняла должность гендиректора компании.