Теннисные рейтинги

Рейтинг АТР
1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 7955 очков. 2 (2). Александр Зверев (Германия) — 7030. 3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 6770. 4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6525. 5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5150. 6 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 5050. 7 (7). Карлос Алькарас (Испания) — 4890. 8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3870. 9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3760. 10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3735. 11 (11). Маттео Берреттини (Италия) — 3480. 12 (12). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3200. 13 (13). Янник Синнер (Италия) — 3185. 14 (14). Тейлор Фриц (США) — 3045. 15 (15). Диего Шварцман (Аргентина) — 2325. 16 (16). Денис Шаповалов (Канада) — 2293. 17 (17). Марин Чилич (Хорватия) — 2200. 18 (18). Рейлли Опелка (США) — 2100. 19 (20). Роберто Баутиста Агут — 2008. 20 (19). Пабло Карреньо Буста (оба — Испания) — 1930… 22 (22). Карен Хачанов — 1755... 42 (43). Аслан Карацев (оба — Россия) — 1068.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 8576 очков. 2 (3). Онс Жабер (Тунис) — 4340. 3 (2). Анетт Контавейт (Эстония) — 4306. 4 (4). Паула Бадоса (Испания) — 4245. 5 (5). Мария Саккари (Греция) — 4205. 6 (6) Арина Соболенко (Белоруссия) — 4046. 7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 3777. 8 (8). Даниэль Коллинс (США) — 3255. 9 (9). Джессика Пегула (США) — 3156. 10 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3015. 11 (11). Эмма Радукану (Великобритания) — 2952. 12 (12). Коко Гауфф (США) — 2886. 13 (13). Дарья Касаткина (Россия) — 2645. 14 (15). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2593. 15 (16). Лейла Фернандес (Канада) — 2590. 16 (17). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2585. 17 (14). Елена Остапенко (Латвия) — 2431. 18 (19). Симона Халеп (Румыния) — 2315. 19 (18). Анжелик Кербер (Германия) — 2199. 20 (20). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2086… 21 (22). Вероника Кудерметова — 2045... 30 (28). Екатерина Александрова — 1706… 47 (47). Людмила Самсонова (все — Россия) — 1210.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.