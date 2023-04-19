Бесплатная психологическая помощь в России 2023

Какие виды психологической помощи можно получить в России, как ее получить и где найти информацию — в материале «Ъ».

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Психологическая помощь может оказываться как очно, так и удаленно. Любой гражданин имеет право на бесплатную медицинскую помощь в этом вопросе. Самый простой вариант получить ее — это обратиться в районный психоневрологический диспансер. Кроме того, психологическую помощь оказывают НКО, благотворительные фонды и волонтерские организации.

Какие существуют виды психологической помощи:

индивидуальное и семейное психологическое консультирование;

психологическая диагностика;

психологическая реабилитация;

групповые формы работы с психологом (тренинги, мастер-классы, развивающие программы);

психопрофилактические мероприятия (лекции, семинары, вебинары).

Как получить психологическую помощь

Самый простой вариант — обратиться в районное медицинское учреждение. Получить экстренную помощь можно по телефонам доверия: 8 (495) 988-44-34 в Москве, 8 (800) 333-44-34 по всей России.

Главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица:

«В России получить психиатрическую помощь можно не только в ПНД, но и в ведущих научных центрах. При этом вам необязательно получать направление терапевта. Возьмите паспорт и действующий страховой полис. Если вы обращаетесь в диспансер по месту регистрации, то, как и в обычной поликлинике, здесь действует система участков. Вам нужно найти своего участкового психиатра и записаться к нему. Стоит быть готовым к очереди и недовольным людям в ней — как и в любой поликлинике.

Также существует скорая психиатрическая помощь, которая предоставляет услуги населению в ситуациях неожиданного проявления либо обострения хронического психического заболевания.

Психоневрологический диспансер по месту жительства — самый оптимальный вариант. Консультация, а также комплексное лечение, включая медицинские препараты, совершенно бесплатны.

Однако в бесплатном ПНД довольно сложно встретить хорошего специалиста и индивидуальный подход, нередко отношение врачей поверхностное и для всех случаев пациенту выписывают стандартный набор препаратов. Препараты, как правило, недорогие и устаревшие, с неприятными побочными эффектами.

В Москве очень хорошо организована бесплатная психологическая помощь в хосписах: при поддержке правительства и мэра были созданы очень хорошие высокоуровневые хосписы, в которых действительно хорошая бесплатная и качественная психологическая помощь.

Также сейчас активно обсуждается вопрос оказания бесплатной психиатрической помощи пациентам в формате онлайн, но пока официальных данных о таком виде помощи нет.

В частной клинике работают на частной основе и не предоставляют в психоневрологические диспансеры информацию о пациенте. Если его диагноз принадлежит к большой психиатрии, то он встает на учет и должен регулярно наблюдаться врачами-психиатрами, а это значит, он не имеет права выезжать куда-то на длительный срок и имеет еще ряд всевозможных ограничений. Именно поэтому частная медицина, частная психиатрия так и развивается в нашей стране активно».

Как отличаются условия психологической помощи в регионах России

Качество психологической помощи напрямую зависит от специалиста. Поэтому в разных местах оно будет отличаться. Кроме того, в разных субъектах РФ отличается и количество учреждений, НКО и волонтерских организаций, в которых можно получить психологическую помощь.

Информацию о том, как получить психологическую помощь, можно узнать по телефонам доверия, на сайтах медучреждений, МЧС, Минздрава, на городских информационных порталах: mos.ru и прочие.

Главный врач психиатрической клиники «Госпитальная» Марчел Додица:

«Психические расстройства и расстройства поведения отнесены законодательством к категории социально значимых заболеваний. А это значит, что бесплатная специализированная медицинская помощь при психических расстройствах и расстройствах поведения гарантирована в рамках программы государственных гарантий оказания гражданам России бесплатной медицинской помощи, утвержденной постановлением правительства РФ от 28.07.2005 №461. Такие программы принимаются ежегодно».

Василий Кузнецов