Ашот Хачатурянц покинет пост президента РПЛ

По информации «РБ Спорт», президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц в понедельник объявит клубам о том, что он покидает свой пост.

Ранее неоднократно сообщалось, что господин Хачатурянц намерен уйти с должности президента РПЛ. Он планировал сначала найти для РПЛ титульного спонсора, беттинг-партнера и основного вещателя. Сейчас глава лиги закрыл все эти вопросы. Источник в РПЛ рассказал, что 27 июня Ашот Хачатурянц планирует объявить клубам о своей отставке. Временно исполняющим обязанности президента РПЛ может быть выбран генсек РФС Александр Алаев.

«РБ Спорт»