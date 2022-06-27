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Коммерсантъ FM
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Ашот Хачатурянц покинет пост президента РПЛ

По информации «РБ Спорт», президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц в понедельник объявит клубам о том, что он покидает свой пост.

Ранее неоднократно сообщалось, что господин Хачатурянц намерен уйти с должности президента РПЛ. Он планировал сначала найти для РПЛ титульного спонсора, беттинг-партнера и основного вещателя. Сейчас глава лиги закрыл все эти вопросы. Источник в РПЛ рассказал, что 27 июня Ашот Хачатурянц планирует объявить клубам о своей отставке. Временно исполняющим обязанности президента РПЛ может быть выбран генсек РФС Александр Алаев.

«РБ Спорт»

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